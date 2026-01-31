Στον ανοιχτό στίβο, ο Έλληνας αθλητής μετρά ήδη 45.20 δευτερόλεπτα.

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα των ανδρών στον κλειστό στίβο, σημείωσε ο Γιώργος Φρανκς. Σε μια ιστορική επίδοση για τον 22χρονο πρωταθλητή, ο οποίος αγωνίζεται για το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Ο νεαρός τερμάτισε στην 5η θέση των κολεγιακών αγώνων του Φαγιάτβιλ, κάνοντας χρόνο 46.16 δευτερόλεπτα. Έτσι, βελτίωσε το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, το οποίο είχε σημειωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Στον ανοιχτό στίβο, ο Έλληνας αθλητής μετρά ήδη 45.20 δευτερόλεπτα και πλέον στοχεύει τόσο στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11), ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες διακρίσεις.

Ποιος είναι ο Γιώργος Φρανκς

Ο Γιώργος Φρανκς γεννήθηκε στις 24/2/2004 στις ΗΠΑ όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε το στίβο όταν ήταν 15 ετών. Σπουδάζει Μαθηματικά με ειδίκευση στη Στατιστική Ανάλυση στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι (University of Miami), όπου παράλληλα αγωνίζεται στο NCAA ως σπρίντερ από τα 60 έως τα 400 μέτρα.

Με καταγωγή από την πλευρά του παππού του από την Πάτρα και τα Χανιά από την πλευρά της γιαγιάς περνάει αρκετά καλοκαίρια στην Ελλάδα για διακοπές. Η αγάπη του για τη χώρα τον οδήγησε να επιλέξει την Ελλάδα ως τη χώρα που θα αγωνίζεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2025 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Ανήκει στον ΓΣ Μεσσηνιακός. Το επίθετό του είναι Φραγκογιάννης αλλά συστήνεται ως Φρανκς.