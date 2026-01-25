Κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο άλμα επί κοντώ, παίρνοντας τη νίκη στο διεθνές μίτινγκ του Λοτζ στην Πολωνία, με άλμα στα 5,93 μέτρα.

Ο Μανόλο κατάφερε με την τρίτη του προσπάθεια να περάσει τα 5,93 μέτρα στο άλμα επί κοντώ, πιάνοντας μάλιστα και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής δοκίμασε να κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στη συνέχεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη στα 6,07 μέτρα.

{https://www.facebook.com/segas.gr/videos/1690422225617464/}