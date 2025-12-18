Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση φωτογραφιών αλλά όχι εικόνες από τα πολυαναμενόμενα «αρχεία Επστάιν».

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ δημοσίευσαν την Πέμπτη νέες φωτογραφίες από το αρχείο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχου, Τζέφρι Επστάιν.

Τα «αρχεία Επστάιν» αφορούν πληροφορίες που κατείχε το υπουργείο Δικαιοσύνης από δύο ποινικές έρευνες για τον Επστάιν κατά τη διάρκεια της ζωής του και η προθεσμία που έχει η κυβέρνηση Τραμπ για να τα δώσει στη δημοσιότητα εκπνέει.

Το Κογκρέσο ψήφισε νομοσχέδιο - υπογεγραμμένο από τον Τραμπ - που σημαίνει ότι πρέπει να δημοσιευτούν έως τις 19 Δεκεμβρίου, αν και με ορισμένες επιφυλάξεις. Την Πέμπτη δημοσιεύθηκαν 68 φωτογραφίες, μερικές έχουν μερικώς επεξεργαστεί, με κάποια πρόσωπα να έχουν σβηστεί. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Τζέφρι Επστάιν σε ιδιωτικό αεροπλάνο, να συνομιλεί με τον Νόαμ Τσόμσκι, καθώς και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει με διάφορες γυναίκες.

Σε άλλη φωτογραφία ο Τζέφρι Επστάιν κάθεται δίπλα στον Σεΐχη Τζαμπόρ Μπιν Γιούσεφ Μπιν Τζάσιμ Μπιν Τζαμπόρ αλ Θάνι, πρόεδρο και διευθυντής αρκετών ιδιωτικών εταιρειών και μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ ενώ υπάρχει και φωτογραφία με τον αρθρογράφο των New York Times, Ντέιβιντ Μπρουκς.

«Μπορεί να πιστεύουν ότι η δημοσίευση του φακέλου του Επστάιν θα βλάψει με κάποιο τρόπο τον Τραμπ. Αλλά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού και σπέρνουν τον κυνισμό του κοινού με τρόπους που καθιστούν αδύνατο ολόκληρο το προοδευτικό εγχείρημα» έγραψε ο ίδιος σε πρόσφατο άρθρο γνώμης.

Σε δήλωσή τους οι New York Times την Πέμπτη ανέφεραν πως «Ως δημοσιογράφος, ο Ντέιβιντ Μπρουκς παρακολουθεί τακτικά εκδηλώσεις για να συνομιλεί με γνωστούς και σημαντικούς επιχειρηματίες για να ενημερώνει τις στήλες του, κάτι που ακριβώς συνέβη σε αυτή την εκδήλωση του 2011. Ο κ. Μπρούκς δεν είχε καμία επαφή μαζί του πριν ή μετά από αυτή τη μοναδική παρουσία σε ένα δείπνο με μεγάλη προσέλευση».

«Λολίτα»

Μερικές από τις φωτογραφίες απεικονίζουν μια γυναίκα με χειρόγραφες φράσεις από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ σε όλο της το σώμα.

«Λο-λι-τα: η άκρη της γλώσσας που κάνει ένα ταξίδι», γράφει μια φράση κάτω από την κλείδα μιας γυναίκας και πάνω από το στήθος της. «Ήταν η Λο, η απλή Λο, το πρωί, ύψους 1,20 με μια κάλτσα», αναφέρει ένα μήνυμα γραμμένη σε γυναικείο πόδι. «Ήταν η Λόλα με παντελόνι», γράφει ένα άλλο και «Ήταν η Ντόλι στο σχολείο», ένα μήνυμα στον λαιμό της. Τίποτα στις φωτογραφίες δεν υποδεικνύει πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ή ποια απεικονίζεται σε αυτές.

«Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα»

Η τελευταία δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης πολλές επεξεργασμένες φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων γυναικών από διάφορες χώρες, όπως η Ουκρανία, το Μαρόκο, η Ιταλία και η Νότια Αφρική.

Η δημοσίευση περιελάμβανε επίσης ένα στιγμιότυπο από έναν άγνωστο αποστολέα που έλεγε: «Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικά κορίτσια σήμερα. Αλλά ζητάει 1.000 δολάρια ανά κορίτσι. Θα σας στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι κατάλληλη για τον J;» Ο αποστολέας συνέχισε συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για το κορίτσι στο οποίο αναφέρεται, με πληροφορίες όπως όνομα, ηλικία, ύψος, βάρος, πόλη αναχώρησης και αν έχει βίζα.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τον Επστάιν να περιβάλλεται από πολλές γυναίκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως σε ένα αεροπλάνο και μπροστά από ένα φορητό υπολογιστή.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Επστάιν φαίνεται να φοράει κάτι που μοιάζει είτε με μαύρο ρολόι είτε με κορδέλα γύρω από τον καρπό μιας γυναίκας, ενώ μια άλλη γυναίκα είναι σκυμμένη μπροστά του. Μια τρίτη γυναίκα στέκεται δίπλα στον Επστάιν με το χέρι στον ώμο του και το άλλο στο πουκάμισό του.

Σε δήλωση που συνοδεύει την τελευταία δημοσίευση, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καλεί σε άμεση δημοσίευση των «αρχείων Επστάιν».

«Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες και έγγραφα από την περιουσία του Επστάιν για να παρέχουν διαφάνεια στον αμερικανικό λαό. Καθώς πλησιάζουμε στην προθεσμία για τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν, αυτές οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρέπει να τερματίσουμε αυτή την συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει τα αρχεία του Επστάιν τώρα».

Σύμφωνα με την επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι διαχειριστές της περιουσίας του Επστάιν «δεν παρείχαν το πλαίσιο για καμία από τις 95.000 εικόνες που μετέδωσαν και επομένως οι εικόνες παρουσιάζονται όπως ελήφθησαν».

Η επιτροπή δήλωσε επίσης ότι εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της «χιλιάδες φωτογραφίες».

«Οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας διαγράφουν εικόνες και προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από θύματα και επιζώντες, καθώς και από νεαρές γυναίκες όταν δεν είναι γνωστό εάν είναι θύματα κακοποίησης από τον Επστάιν», πρόσθεσε η επιτροπή.