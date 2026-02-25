Μεταξύ των αρχείων που λείπουν είναι και τρεις συνεντεύξεις που αφορούν γυναίκα η οποία είχε ενημερώσει τους πράκτορες του FBI ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από τα 13 της χρόνια και επίσης κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

Δεκάδες συνεντεύξεις μαρτύρων του FBI από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να λείπουν από το υλικό που δημοσιοποίησε τον προηγούμενο μήνα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με έλεγχο του CNN. Στα εξαφανισμένα αρχεία συμπεριλαμβάνονται τρεις συνεντεύξεις σχετικές με γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση πριν από δεκαετίες.

Ένα αρχείο με αποδεικτικά στοιχεία που δόθηκε στους δικηγόρους της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, περιλαμβάνει σειριακούς αριθμούς περίπου 325 εγγραφών συνεντεύξεων μαρτύρων του FBI - ωστόσο πάνω από το ένα τέταρτο αυτών δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του DOJ, σύμφωνα με τον έλεγχο του CNN.

Μεταξύ των αρχείων που λείπουν είναι και τρεις συνεντεύξεις που αφορούν γυναίκα η οποία είχε ενημερώσει τους πράκτορες του FBI ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από τα 13 της χρόνια και επίσης κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

«Έχουμε μια επιζήσασα που έκανε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του προέδρου», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία. «Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά εγγράφων, και φαίνεται ότι πρόκειται πιθανόν για συνεντεύξεις που διεξήγαγε το FBI με την επιζήσασα, τα οποία λείπουν και δεν έχουμε πρόσβαση».

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς και εντυπωσιοθηρικές».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα χαμένα έγγραφα που αφορούν την καταγγέλλουσα τον Τραμπ είχαν αναφερθεί προηγουμένως από το NPR και τον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Ρότζερ Σολενμπέργκερ.

Εκπρόσωπος του DOJ αρνήθηκε ότι διεγράφησαν αρχεία τονίζοντας πως το υπουργείο ακολουθεί τον νόμο.

«Δεν έχουμε διαγράψει τίποτα, όλα τα σχετικά έγγραφα παραδόθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Τα έγγραφα που δεν κοινοποιήθηκαν ήταν είτε «αντίγραφα, εμπιστευτικά ή μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», πρόσθεσε.

Πολλά θύματα του Έπσταϊν δήλωσαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ότι αναζήτησαν στον ιστότοπο του DOJ αρχεία των δικών τους καταθέσεων στο FBI, χωρίς αποτέλεσμα.

Η καταγγελία που αφορά τον Τραμπ

Ορισμένα από τα χαμένα αρχεία συνεντεύξεων φαίνεται να σχετίζονται με μάρτυρα που κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με αυτά, μία γυναίκα κάλεσε στην τηλεφωνική γραμμή του FBI και ανέφερε ότι έπεσε θύμα του Έπσταϊν στις 10 Ιουλίου 2019, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τα αρχεία της υπόθεσης.

Δύο εβδομάδες αργότερα, οι πράκτορες του FBI της πήραν κατάθεση στο γραφείο του δικηγόρου της. Η γυναίκα ανέφερε ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα σε σπίτι που διέμενε στη Νότια Καρολίνα, αφού ανταποκρίθηκε σε αγγελία για υπηρεσίες babysitting. Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν περίπου 13 ετών, ανέφερε η γυναίκα.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, όταν η γυναίκα έδειξε στους πράκτορες μια φωτογραφία του Τραμπ με τον Έπσταϊν, που της είχε στείλει φίλος, ο δικηγόρος της ανέφερε ότι ήταν «ανήσυχος για την εμπλοκή άλλων προσώπων, και ειδικά γνωστών, λόγω φόβου για αντίποινα», σύμφωνα με το έγγραφο.

Το αρχείο αποδεικτικών στοιχείων της Μάξγουελ υπάρχουν τρία επιπλέον έγγραφα με ημερομηνίες Αύγουστος και Οκτώβριος 2019 που σχετίζονται με το ίδιο θύμα, καθώς και άλλα τρία άλλα με «σημειώσεις καταθέσεων». Κανένα από αυτά δεν υπάρχει στα αρχεία που δημοσίευσε το DOJ.

Ορισμένα λογοκριμένα αρχεία φαίνεται να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατηγορία. Μια παρουσίαση του FBI που ετοιμάστηκε το 2025 και απαριθμεί «σημαντικά ονόματα» σχετικά με τον Έπσταϊν, περιλαμβάνει την κατηγορία μιας γυναίκας ότι ο Τραμπ την ανάγκασε να κάνει στοματικό σεξ και τη χτύπησε στο κεφάλι αφού ο Έπσταϊν τους σύστησε. Η επίθεση φέρεται να συνέβη κάποια στιγμή μεταξύ 1983 και 1985.

Ένα άλλο αρχείο σημειώνει ότι η κατήγορος του Τραμπ είχε σχέση με τη Νότια Καρολίνα και ότι η πληροφορία στάλθηκε σε γραφείο του FBI για περαιτέρω έρευνα.

Δεν είναι σαφές τι απέγινε η έρευνα του FBI σχετικά με τις καταγγελίες της γυναίκας. Ένα email που εστάλη μεταξύ πρακτόρων του FBI το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνεται στα αρχεία αναφέρει ότι «ένα ταυτοποιημένο θύμα ισχυρίστηκε κακοποίηση από τον Τραμπ αλλά τελικά αρνήθηκε να συνεργαστεί».

Με πληροφορίες από CNN