Η απόπειρα του πρώην Νορβηγού πρωθυπουργού έγινε μετά από έρευνα για εμπλοκή του με την υπόθεση Επστάιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες του Faytuks Network μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν.

Σημειώνεται πως η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε πρόσφατα έρευνα εναντίον του σε σχέση με τους φακέλους Επστάιν.

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του φέρεται να έκαναν διακοπές στο σπίτι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν από το 2011 ως το 2018.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2026276263782993994}

Μετά από τη δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας, η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στα σπίτια του για ενδεχόμενη εμπλοκή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία κατάσχεση ορισμένα κουτιά με στοιχεία από το σπίτι του στο Όσλο.