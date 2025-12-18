Η απρόσμενη έκπληξη των κριτών για τα μοντέλα του GNTM 2025.

Μία ανάσα μακριά από τον τελικό βρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι του φετινού GNTM και οι κριτές ήξεραν ακριβώς τι χρειάζονταν για να ανανεωθούν και να συνεχίσουν δυναμικά την πορεία τους στο show.

Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα, καλούνται να αντιμετωπίσουν μία ιδιαίτερη δοκιμασία αποχώρησης από την οποία θα προκύψουν οι τέσσερις καλύτεροι που θα διαγωνιστούν για το έπαθλο και τον τίτλο.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο νωρίτερα, η Ηλιάνα και η Ζεν, χτύπησαν την πόρτα έντονα με σκοπό να περάσουν και να φέρουν ευχάριστες εκπλήξεις στους 6 καλύτερους.

GNTM 2025: Η έκπληξη που ανανέωσε τα μοντέλα

Κατά την επίσκεψή τους λοιπόν, οι δύο γυναίκες, μίλησαν στα παιδιά του διαγωνισμού, ενώ η Ηλιάνα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σας έχουμε μία έκπληξη γιατί μας έχετε κάνει αρκετά να κλάψουμε, είναι η σειρά σας…».

Αμέσως μετά η πόρτα χτύπησε και εισέβαλλαν στο σπίτι οι συγγενείς και οι φίλοι των μοντέλων για να απολαύσουν παρέα ένα γευστικό γεύμα και να μοιραστούν όμορφες στιγμές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συγκίνηση, τα δάκρυα και τα χαμόγελα δεν έλειπαν από την έκπληξη, ενώ ο Γιώργος, πρόσθεσε και τα καυστικά του σχόλια, με τη Ραφαηλία να κάνει τη δική της πρόποση για να ευχηθεί «καλή επιτυχία».

{https://www.youtube.com/watch?v=SNuZkWIEaOs&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Ο Γιώργος ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως ο Ανέστης γνώρισε τα «πεθερικά» του αδερφού του, καθώς οι γονείς της Ειρήνης ήρθαν στο σπίτι για να κάνουν έκπληξη στην κόρη τους.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος, σχολίασε το φιλί του Μιχάλη και της Ραφαηλίας στην πισίνα από την δοκιμασία αποχώρησης με το νιόπαντρο ζευγάρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ίδια, απέφυγε να δείξει την επίμαχη φωτογραφία.

Ο Μιχάλης ωστόσο, αυτό που ευχήθηκε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ήταν να «πέσει» η ψυχολογία των συμπαικτών του, με σκοπό να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επόμενες δοκιμασίες και να αναδειχθεί ο ίδιος.