Ο ημιτελικός του GNTM 2025, είναι γεγονός!

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 2025, ο Εντουάρντο, ήταν αυτός που αποχώρησε από τον διαγωνισμό έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Ο αδερφός του, ο Ανέστης, βρέθηκε στην κορυφή με την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η στιγμή του ημιτελικού έφτασε, ο διαγωνισμός μπαίνει στην τελική ευθεία και τα έξι μοντέλα, που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ, γνωρίζουν πως όλα «παίζονται» στην λεπτομέρεια.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, η Ηλιάνα και η Ζεν μπήκαν στο σπίτι, φέρνοντας μία μεγάλη έκπληξη στα μοντέλα με σκοπό να τους «τονώσουν το ηθικό». Έτσι λοιπόν, οι συγγενείς και οι φίλοι των διαγωνιζόμενων, μπήκαν στη βίλα για να περάσουν μία μέρα μαζί τους.

Η συγκίνηση και τα χαμόγελα ήταν τα συναισθήματα που κυριάρχησαν στην αρχή του σημερινού επεισοδίου.

GNTM 2025: Η πιο λαμπερή δοκιμασία της χρονιάς

Τα μοντέλα, έρχονται στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά και καλούνται να φωτογραφηθούν στα πλαίσια του πιο εντυπωσιακού high fashion party, με λαμπερά φώτα, δυνατή μουσική, καταξιωμένα μοντέλα, ηθοποιούς, αλλά και τους ίδιους του κριτές.

Σκοπός τους; Να κλέψουν τις εντυπώσεις ανάμεσα από το πλήθος, να εντοπίσουν, να διεκδικήσουν και να φλερτάρουν με το πρόσωπο του ενδιαφέροντός τους.

Πρόκειται λοιπόν για μία διπλή αποχώρηση που απαιτεί ενέργεια, πολυτέλεια και απόλυτη αυτοκυριαρχία.

Παρ’ όλα αυτά, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.

Η δοκιμασία, χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στην πρώτη φάση Τα έξι μοντέλα ανεβαίνουν στο βάθρο δίπλα σε δέκα επαγγελματίες μοντέλα, με σκοπό να ξεχωρίσουν και να μην «χαθούν» ανάμεσα στο πλήθος.

Στο δεύτερο σκέλος της φωτογράφισης, τα μοντέλα θα πρέπει να φλερτάρουν και να αναδείξουν χημεία, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.

Κάθε μοντέλο παραδίδει δύο λήψεις — μία ολόσωμη και μία κοντινή — από τις οποίες θα κριθεί ποιος έχει το βλέμμα, τη στάση και τον αέρα του νικητή.

Ο Ανέστης, ως νικητής της χθεσινής δοκιμασίας του προημιτελικού, απολαμβάνει, για τελευταία φορά φέτος, το πολυπόθητο πλεονέκτημα χρόνου, επιλέγοντας να προσθέσει στον εαυτό του ένα επιπλέον λεπτό στη δοκιμασία και να μην το αφαιρέσει από κάποιον συμπαίκτη του.

Στο πιο εντυπωσιακό Party της χρονιάς, όλα κρίνονται στην λεπτομέρεια και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.

Από τη σημερινοί δοκιμασία, δεν θα αποχωρήσει ένας, αλλά δύο διαγωνιζόμενοι, οπότε και θα δημιουργηθεί η τελική τετράδα μία ανάσα πριν από τον τελικό.