Ανατρεπτικό το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν.

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το φινάλε του τελευταίου επεισοδίου του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» για το 2025, με τον Λάκη Λαζόπουλο να προχωρά σε μια προσωπική και σοκαριστική αποκάλυψη. Ο δημιουργός και παρουσιαστής της εκπομπής δήλωσε πως, σύμφωνα με πόρισμα της ΑΔΑΕ, υπήρξε στόχος παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator.

Αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση ήταν το γεγονός ότι στο επίσημο έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά έγγραφα πριν από ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. «Υποτίθεται ότι ήμουν εγώ, ότι έδειξα την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να παρουσιάστηκε με πλαστά στοιχεία.

Πριν φτάσει στην αποκάλυψη αυτή, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στη γενικευμένη ψυχολογική πίεση που βιώνει η κοινωνία, στέλνοντας ένα μήνυμα για το 2026. Ευχήθηκε μια χρονιά με λιγότερο φόβο και λιγότερη εξάρτηση από φαρμακευτική αγωγή, τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι νιώθουν μια ανεξήγητη θλίψη και έχουν απομακρυνθεί από το πραγματικό συναίσθημα, ακόμη κι αν δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία.

Κλείνοντας την εκπομπή, με τον γνώριμο σαρκασμό του, σχολίασε πως δεν θα είχε αντίρρηση ακόμη και για… νέο πρωθυπουργό, πριν επανέλθει στο θέμα της παρακολούθησής του. Εξέφρασε την απορία του για το πώς είναι δυνατόν κάποιος να έπεισε υπάλληλο να του παραδώσει έγγραφα στο όνομά του, έχοντας μάλιστα και την ταυτότητά του, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία γνώση ή εμπλοκή.

