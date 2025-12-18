«Περιμένουμε τα χειρότερα μέσα στις γιορτές», λένε οι φοιτητές που ζητάνε να δοθεί παράταση στην διαδικασία και να μην διαγραφεί κανείς.

Το πρώτο κύμα διαγραφών για τους «αιώνιους» φοιτητές ξεκίνησε, φέρνοντας έντονη ανησυχία στη φοιτητική κοινότητα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησε μέσα σε μία εβδομάδα σε περίπου 6.500 διαγραφές φοιτητών από τα τμήματα τόσο του Ηρακλείου όσο και του Ρεθύμνου σύμφωνα με το Neakriti.gr. Το γεγονός έχει προκαλέσει αναβρασμό στους φοιτητές, καθώς οι διαδικασίες και οι διορίες παραμένουν ασαφείς, αφήνοντας πολλούς σε κατάσταση αβεβαιότητας εν όψει των Χριστουγέννων.

Οι πρώτες λίστες διαγραφών ανακοινώθηκαν νωρίς, με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών να στέλνει τη λίστα των πρώτων 391 διαγραφέντων. Στη συνέχεια, από τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Ηρακλείου διαγράφηκαν 749 φοιτητές, ενώ στο Ρέθυμνο οι διαγραφές αφορούσαν το Τμήμα Κοινωνιολογίας (616 φοιτητές), το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (413 φοιτητές) και το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (315 φοιτητές).

Η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Βιολογίας στο Ηράκλειο, Δανάη Σούκερα, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα τμήματα δεν παρέχουν πλήρη στοιχεία για τις διαγραφές, και τόνισε ότι οι φοιτητές βρίσκονται σε εγρήγορση για την εξέλιξη των διαδικασιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του συλλόγου, μόνο στο Τμήμα Βιολογίας διαγράφηκαν 108 φοιτητές, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι έγιναν περίπου 6.380 διαγραφές την εβδομάδα αυτή.

Η κ. Σούκερα επεσήμανε ότι οι διαγραφές δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και στρες στους φοιτητές, καθώς οι διαδικασίες δεν συνοδεύονται από ξεκάθαρη ενημέρωση ή υποστήριξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η φοιτητική κοινότητα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει την ιδιότητά του χωρίς σοβαρούς λόγους, επισημαίνοντας ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να είναι γεμάτα ζωή και όχι να αποδεκατίζονται.

«Είδαμε τι έγινε τον Ιούλιο με τη Σύνοδο Πρυτάνεων, που δεν περίμενε κανείς. Μόλις τα παιδιά φεύγουν από τις φοιτητικές τους “βάσεις” για να επιστρέψουν στα σπίτια τους υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά. Περιμένουμε τα χειρότερα, όμως βρισκόμαστε με τα μάτια μας ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόσο για τους διοικητικούς υπαλλήλους που πανελλαδικά έχουν κηρύξει αποχή όσο και για τους καθηγητές να βοηθήσουν τους φοιτητές ακριβώς επειδή η διοίκηση έχει πάρει τις αποφάσεις της, πλέον αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως εμείς πιέζουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, γιατί κανένα παιδί, όσο μεγάλος φοιτητής σε ηλικία και να είναι, δεν αξίζει να μείνει εκτός πανεπιστημίου. Άλλωστε, μετά τα 6 χρόνια, οι φοιτητές χάνουν τις εκπτώσεις και τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας: δεν κοστίζουν τίποτα όσοι φοιτητές κι αν υπάρχουν στα πανεπιστήμια, τα οποία υπάρχουν για να είναι γεμάτα ζωή, όχι να “αποδεκατίζονται” κάθε χρόνο. Γιατί αυτές οι διαγραφές είναι μόνο οι πρώτες. Τι θα γίνει του χρόνου και άραγε πώς θα το δικαιολογήσουν όταν διαγράφουν παιδιά που φοιτούν κανονικά;», είπε χαρακτηριστικά κλείνοντας η κ. Σούκερα.