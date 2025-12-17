Οι φοιτητές αντιδρούν στις περικοπές στις αναβολές θητείας και ετοιμάζουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», καθώς αυστηροποιεί δραστικά το πλαίσιο χορήγησης αναβολών στράτευσης, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, νέους επιστήμονες και Έλληνες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, πολλοί φοιτητές θα υποχρεώνονται πλέον να καταταγούν στον στρατό ακόμη και πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Τι αλλάζει στις αναβολές λόγω σπουδών

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάζει τέλος στην έως σήμερα ευελιξία των αναβολών για εκπαιδευτικούς λόγους. Με το νέο πλαίσιο, η αναβολή στράτευσης θα χορηγείται ως εξής:

Φοιτητές ΑΕΙ: μόνο έως τη συμπλήρωση των ν+2 ετών σπουδών, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές σχολές η στράτευση θα έρχεται ήδη από το 25ο έτος ηλικίας

Υποψήφιοι διδάκτορες: αναβολή έως το 30ό έτος, αντί έως το 33ο που ίσχυε υπό προϋποθέσεις

Σπουδαστές Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης: αναβολή μόνο έως το 22ο έτος ηλικίας

Στα κάγκελα οι φοιτητές Ιατρικής

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάργηση της αναβολής έως το 33ο έτος για τους αποφοίτους Ιατρικής, που τους επέτρεπε να ολοκληρώσουν την ειδικότητά τους πριν τη στράτευση. Αντίστοιχα, για τους διδακτορικούς φοιτητές το όριο μειώνεται στο 30ό έτος, από το 33ο που ίσχυε υπό προϋποθέσεις.

Μάλιστα προβληματική θεωρείται και η διάταξη βάσει της οποίας προβλέπεται υποχρεωτική διακοπή σπουδών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Όπως καταγγέλλεται από πλευράς φοιτητών είναι απαράδεκτο να καταργείται η δυνατότητα συμμετοχής των στρατεύσιμων στις εξεταστικές περιόδους γεγονός που σημαίνει ότι φοιτητές που καλούνται να υπηρετήσουν εν μέσω σπουδών θα καθυστερούν υποχρεωτικά την αποφοίτησή τους.

Όπως καταγγέλλει φοιτητής στο Dnews «Καταργούν αδιανόητα τη δυνατότητα φοιτητικών αδειών κατά τη θητεία με σκοπό τη συμμετοχή στην εξεταστική και η χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Για ένα φοιτητή που επιλέγει να ξεκινήσει τη θητεία του εν μέσω σπουδών αυτό αντικειμενικά με βάση το νέο νόμο σημαίνει ότι θα καθυστερήσει να τελειώσει τις σπουδές του με κυβερνητική που φέρνει το νέο νομοσχέδιο προσθέτουν νέα εμπόδια στην προσπάθεια μας να σπουδάσουμε χωρίς καμία στήριξη, με ανύπαρκτη ή υποβαθμισμένη και επί πληρωμή φοιτητική μέριμνα, με την απειλή των διαγραφών πάνω από το κεφάλι μας.»

Οι φοιτητές ετοιμάζουν συλλαλητήριο εξω από το Εθνικής Άμυνας

Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών έχει προκληθεί κύμα έντονων αντιδράσεων απο πλευράς σπουδαστών οι οποίοι κάνουν λόγο για μέτρα που επιβαρύνουν περαιτέρω τη φοιτητική ζωή και εντείνουν την αβεβαιότητα σε μια περίοδο αυξημένων εκπαιδευτικών και οικονομικών πιέσεων. Μάλιστα, ζητούν την άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, τονίζοντας ότι η μείωση των αναβολών οδηγεί σε αναγκαστική στράτευση φοιτητών πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ανακοινωθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 11:00.

Τι αλλάζει με το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας

Το νομοσχέδιο προβλέπει συνολική αναδιάρθρωση της στρατιωτικής θητείας, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο κατάταξης, εκπαίδευσης και τοποθέτησης των στρατευσίμων. Καταρχάς, θεσπίζονται τέσσερις περίοδοι κατάταξης κάθε χρόνο – τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο – με την κατάταξη να γίνεται αρχικά αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς και τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού οπλιτών και ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Η βασική εκπαίδευση αυξάνεται σε διάρκεια και φτάνει τις δέκα εβδομάδες, με το πρόγραμμα να εμπλουτίζεται με νέες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως η χρήση drones και εξομοιωτών, καθώς και με οριζόντιες δεξιότητες, μεταξύ των οποίων οι Πρώτες Βοήθειες και η Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, εισάγεται ειδική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις 31 βασικές ειδικότητες όσο και 21 επιπλέον δεξιότητες που θα παρέχονται μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέχεια, προβλέπεται δωδεκά εβδομάδων επιχειρησιακή τοποθέτηση σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τη θητεία, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών, όσοι επιλέγουν τη 9μηνη θητεία θα παραμένουν υποχρεωτικά στην παραμεθόριο, ενώ για όσους επιλέγουν τη 12μηνη θητεία προβλέπεται μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Το νομοσχέδιο ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για κατάταξη πρωτόκλητων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θητεία διάρκειας εννέα μηνών.

Ταυτόχρονα, καταργούνται ορισμένες μορφές αναβολών και περιορίζονται σημαντικά άλλες. Ενδεικτικά, οι ψυχιατρικές αναβολές θα χορηγούνται πλέον με αυστηρότερα κριτήρια και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με δυνατότητα αναβολής έως πέντε έτη, κατόπιν γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου και τελική κρίση για Ι5 μετά τη λήξη της πενταετίας, με γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ. Παράλληλα, αλλάζει το καθεστώς για τους κατοίκους εξωτερικού, καθώς αναβολή θα χορηγείται μόνο σε όσους διέμεναν στο εξωτερικό από τα 16 έως τα 19 έτη, με έλεγχο διατήρησης της ιδιότητας ανά τριετία. Τέλος, προβλέπεται ότι η εξαγορά της θητείας θα επιτρέπεται πλέον από το 40ό έτος της ηλικίας, με κόστος 1.500 ευρώ για κάθε μήνα θητείας που απομένει.