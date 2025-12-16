Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των φοιτητών για τις πρώτες λίστες με αιώνιους φοιτητές προς διαγραφή.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι πρώτες διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών, με δεκάδες φοιτητές να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Χθες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φοιτητές των Συλλόγων Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικού και Ιστορικού – Αρχαιολογικού απέκλεισαν τις γραμματείες, εμποδίζοντας την αποστολή των λιστών προς διαγραφή στο Υπουργείο Παιδείας. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ασφάλειας γύρω από το κτίριο ήταν έντονη, με τη συμμετοχή του διοικητή και υποδιοικητή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ωστόσο, η παρέμβαση των φοιτητών οδήγησε στην αποχώρηση των αστυνομικών, ενώ η Πρυτανεία δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξουν νομικές ενέργειες κατά των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, σε άλλες πόλεις, οι φοιτητές οργανώνουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, ζητώντας την απόσυρση του νόμου και την κατάργηση των διαγραφών. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από πανό, συνθήματα και διαμαρτυρίες. Η φοιτητική κοινότητα δείχνει αποφασισμένη να αναχαιτίσει την εφαρμογή του αμφιλεγόμενου νόμου, τονίζοντας ότι πρόκειται για νέα επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση και τα δικαιώματα των φοιτητών.

{https://www.facebook.com/foititesmazi/posts/pfbid02Q3efYf3MgEHgmiAJopGy2Xc45ZNxk2Yqo7cmSkEb8othr61SCTvAj7LKoRUExD25l}

Οργή για τις 391 διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναβρασμός επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο άκουσμα της επίσημης ανακοίνωσης στις 11 Δεκέμβρη ότι διαγράφηκαν 391 φοιτητές από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ηρακλείου λόγω υπέρβασης ορίου σπουδών - εκ των οποίων όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές αρκετοί εισήχθησαν 2016- 2017. Όπως τονίζουν οι φοιτητές «παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί τέλη Δεκέμβρη, φαίνεται ότι ορισμένες Πρυτανείες είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν το μέτρο νωρίτερα, ακόμα και κατά την αναβολή της συνόδου πρυτάνεων που θα πραγματοποιούταν ειδικά για το θέμα των διαγραφών. Η απάντηση στο άδικο μέτρο των διαγραφών δεν μπορεί να είναι εικονικές κινητοποιήσεις που γίνονται πανελλαδικά στις γραμματείες αυτές τις ημέρες. Δεν μπορεί να είναι συμβολικές πολύμορφες δράσεις, αναμονή από πρυτάνεις και διοικήσεις ή ανάθεση σε εκπροσώπους. Οι φοιτητές πρέπει να πάρουμε κουράγιο από τον αγώνα των αγροτών, την στήριξη των διοικητικών υπαλλήλων, τον λαό και την νεολαία βγαίνουν στον δρόμο να εκφράσουν την οργή τους. Είναι ανάγκη να βρεθούμε στις Συνελεύσεις μας, να συζητήσουμε και να κινητοποιηθούμε άμεσα με καταλήψεις - διαδηλώσεις. Να μπλοκάρουμε τα επερχόμενα πειθαρχικά, να μην περάσει καμία διαγραφή!»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WKeWS9aBwAZmqJkhAFuEA25CVQ5dkg96bHzfnomEbiiYxRzwaRNNe6gnw9ofTHPMl&id=100076178547768}

Mπλόκο στις διαγραφές και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο ίδιο μήκος κύματος και η συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών που στη συνεδρίασή της στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, αποφάσισε με πλειοψηφία να μην εγκρίνει τον Οριστικό Πίνακα Διαγραφέντων Φοιτητών, χαρακτηρίζοντας το μέτρο κοινωνικά άδικο και ακαδημαϊκά επιζήμιο. Συγκεκριμένα, η απόφαση περιλαμβάνει:

Μη έγκριση του «Οριστικού Πίνακα Διαγραφέντων Φοιτητών» που προέκυψε από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Μη αποστολή του πίνακα προς ανάρτηση στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου και μη κοινοποίηση στην Κοσμητεία.

Αίτημα κατάργησης των διατάξεων που αφορούν την Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης.

Διαβίβαση του ψηφίσματος στον Πρύτανη, στη Σύγκλητο και στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και δημοσιοποίηση του ως επίσημη ακαδημαϊκή θέση του Τμήματος.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WKeWS9aBwAZmqJkhAFuEA25CVQ5dkg96bHzfnomEbiiYxRzwaRNNe6gnw9ofTHPMl&id=100076178547768}

Σφοδρές αντιδράσεις από τον Φοιτητικό Σύλλογο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Με ανακοίνωση του ο Φοιτητικός Σύλλογος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών καταδικάζει τις πρώτες διαγραφές φοιτητών. «Το σχέδιο τους δε θα περάσει! Ο άθλιος νόμος να μείνει στα χαρτιά! Αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, επιβάλλουν την πραγματοποίηση έκτακτων συνεδριάσεων τμημάτων και ασκούν πιέσεις στους εργαζόμενους στις γραμματείες των σχολών με σκοπό να αποσταλούν άμεσα οι λίστες με τα στοιχεία των φοιτητών προς διαγραφή με βάση τον απαράδεκτο νόμο! Οι «πίνακες» των φοιτητών και φοιτητριών που δημοσιεύονται από διάφορα ιδρύματα αυτές τις μέρες, αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης, ότι δήθεν με τον νόμο για τις διαγραφές φοιτητών επιχειρούν να κάνουν ένα «ξεκαθάρισμα» στις λίστες των ιδρυμάτων από φοιτητές που εισήχθησαν τη δεκαετία του 1950. Απειλούνται με διαγραφή ενεργοί φοιτητές, χιλιάδες νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, χωρίς καμία στήριξη. Μάλιστα τις ίδιες μέρες η κυβέρνηση φέρνει τον νέο «πολεμικό» κρατικό προϋπολογισμό που προβλέπει 42 εκατομμύρια ευρώ μείωση της χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλούμε κάθε φοιτητή να βάλουν εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης, με δράσεις, κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς στις γραμματείες των τμημάτων, ειδικά στις σχολές που γίνεται προσπάθεια να αποσταλούν λίστες με φοιτητές και φοιτήτριες στο Υπουργείο Παιδείας αυτές τις μέρες για την διαγραφή τους! Κάτω από την αποφασιστική δράση των Φοιτητικών Συλλόγων, της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχει πάρει απόφαση για απεργία – αποχή από την υλοποίηση του νόμου των διαγραφών και όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούμε να βάλουμε εμπόδιο, να αφήσουμε το νόμο στα χαρτιά! Η κυβέρνηση θα πάρει την απάντηση της με την μαζική συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών, στο πλάι των εργαζομένων, των αγροτών, των μαθητών, στα συλλαλητήρια την Τρίτη 16 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.»

{https://www.facebook.com/foit.syllogos.askt/posts/pfbid02QpeKpvMQKyP36iqMA29GijzUKpd1quSSgU4e2MC3dtbg9VTvr1dbLCtJPx4oGL3El}

Φοιτητές τόνισαν στο Dnews ότι η «μάχη των μαχών» για τις διαγραφές αιώνιων φοιτητών τώρα ξεκινά. Στο πλευρό τους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που έχει προκηρύξει απεργία–αποχή από την υλοποίηση του νόμου. Οι δυναμικές κινητοποιήσεις δείχνουν ότι οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν τον νόμο στην πράξη με βασικό τους σύνθημα «ο νόμος για τις διαγραφές φοιτητών να μείνει στα χαρτιά!».

Διαγραφές αιώνιων φοιτητών: Ποιοι διαγράφονται άμεσα - Οι οδηγίες στα ΑΕΙ

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε πρόσφατα σε όλα τα πανεπιστήμια εγκύκλιο με 16 οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοίτησης. Η εγκύκλιος καθορίζει τα χρονοδιαγράμματα, τις δυνατότητες παράτασης υπό αυστηρές προϋποθέσεις και τις αυτοδίκαιες διαγραφές, ενώ προβλέπει και εξαιρέσεις για λόγους υγείας, αναπηρίας ή έκτακτη εμβόλιμη εξέταση.

Οι βασικές οδηγίες της εγκυκλίου

Καθορισμός ανώτατης διάρκειας σπουδών:

Ισχύει για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά.

Παράδειγμα: Φοιτητής τετραετούς προγράμματος (2023-2024) πρέπει να ολοκληρώσει έως το 2028-2029.

Φοιτητές πριν τον νόμο 4957/2022:

Για εγγραφές έως 2020-2021, η διάρκεια μετρά από το 2021-2022.

Παράδειγμα: Τετραετές πρόγραμμα (2017-2021) → προθεσμία έως 2026-2027.

Φοιτητές που είχαν ήδη υπερβεί το ελάχιστο όριο το 2021:

Δικαιούνται χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος χωρίς προσαύξηση.

Παράδειγμα: Τετραετές πρόγραμμα → προθεσμία έως 2024-2025.

Δυνατότητα αίτησης παράτασης:

Φοιτητές που πληρούν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (ECTS και συμμετοχή σε εξετάσεις) μπορούν να ζητήσουν παράταση.

Διάρκεια παράτασης:

2 εξάμηνα για όλους.

3 εξάμηνα αν εκκρεμεί πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση.

Φοιτητές με ολοκληρωμένα μαθήματα:

Αν εκκρεμεί μόνο πτυχιακή/πρακτική, δικαιούνται τρίμηνη παράταση χωρίς λοιπές προϋποθέσεις.

Χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις:

Όσοι δεν συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 εξεταστικές τα τελευταία 4 εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Μετατροπή παλαιών μαθημάτων σε ECTS:

Απαιτείται αντιστοίχιση μαθημάτων για φοιτητές πριν την εφαρμογή του ECTS.

Υποχρεώσεις ΑΕΙ:

Τα Πανεπιστήμια οφείλουν να ανακοινώνουν άμεσα τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου και να ενημερώνουν για αιτήσεις παράτασης.

Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική:

Φοιτητές που χρωστούν έως 2 μαθήματα μετά την παράταση μπορούν να ζητήσουν έκτακτη εξεταστική. Αν αποτύχουν, διαγράφονται έως 15 Δεκεμβρίου.

Ειδικές περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας:

Δίνεται δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας, με φοιτητή σε «ανενεργή κατάσταση».

Πρώην φοιτητές ΤΕΙ:

Μετά τη συγχώνευση σε Πανεπιστήμια, διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του νέου προγράμματος.

Αυτοδίκαιες διαγραφές:

Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο χωρίς πτυχίο διαγράφονται δύο μήνες μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου ή μετά τη λήξη της παράτασης.

Κατάλογος διαγραφών:

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος εκδίδει ετήσιο κατάλογο διαγραφών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στο ΥΠΑΙΘΑ.

Εξαιρέσεις για φοιτητές με αναπηρία:

Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία ≥50% εξαιρούνται, με δικαιολογητικά από ΚΕΠΑ ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Υποχρέωση επικαιροποίησης κανονισμών:

Όλα τα ΑΕΙ οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς ώστε να συνάδουν με το νέο πλαίσιο.