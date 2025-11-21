Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών διαμηνύει το ΥΠΑΙΘΑ, τα «παραθυράκια» παράτασης και οι εξαιρέσεις.

Οι διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών είναι σε τροχιά υλοποίησης σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας με την 31η Δεκέμβρη να θεωρείται ως η καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των μητρώων των πανεπιστημίων. Στα μέσα του Οκτώβρη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που προκαθορίζει με ακρίβεια τόσο την ανώτατη διάρκεια φοίτησης όσο και τις εξαιρέσεις, τις παρατάσεις και τις διαδικασίες διαγραφής, με τις γραμματείες των Σχολών να έχουν ήδη ξεκινήσει την εξακρίβωση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους.

Εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές με φόντο αυτές τις εξελίξεις έχουν κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για να μην χάσουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να μην βρεθούν εκτός σχολών. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι περίπου 285.000 φοιτητές ενδέχεται να διαγραφούν, εφόσον δεν δικαιούνται ή δεν υποβάλουν αίτηση για παράταση.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για νέους και παλιούς φοιτητές

Για όσους εισήχθησαν στα ΑΕΙ από το 2022-2023 και μετά, η διάρκεια φοίτησης υπολογίζεται ως εξής:

6 χρόνια για τετραετή προγράμματα

8 χρόνια για πενταετή

9 χρόνια για εξαετή

Οι παλαιότεροι φοιτητές (έως το 2021-2022) εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανεξαρτήτως πότε μπήκαν στη σχολή.

Πότε κινδυνεύει κάποιος φοιτητής με διαγραφή

Η διαγραφή έρχεται αυτοδικαίως όταν ο φοιτητής ξεπεράσει την προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, εκτός αν ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση.

Αιώνιοι φοιτητές: Πώς μπορείτε να αποφύγετε τη διαγραφή – Προϋποθέσεις παράτασης

Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν παράταση της φοίτησης εφόσον:

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων ECTS

Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο εξεταστικές τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα

Η παράταση δίνεται για 2 εξάμηνα, ή για 3 όταν εκκρεμεί πρακτική άσκηση ή πτυχιακή. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση απόρριψης, υπάρχει δικαίωμα αίτησης θεραπείας μέσα σε 7 ημέρες.

Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική – Τελευταία ευκαιρία πριν τη διαγραφή

Όσοι μετά και την παράταση χρωστούν έως δύο μαθήματα, μπορούν να ζητήσουν εμβόλιμη εξεταστική. Πρόκειται για μια επιπλέον ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους, με τη διαγραφή να «παγώνει» μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου. Το Τμήμα ή η Μονοτμηματική Σχολή διοργανώνει υποχρεωτικά έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδονται το αργότερο έως τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά, για τους φοιτητές που ασκούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης διενέργειας εμβόλιμης εξεταστικής έπειτα από παράταση της διάρκειας σπουδών για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα αποτελέσματα της εμβόλιμης εξεταστικής εκδίδονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους. Αν οι φοιτητές δεν αξιολογηθούν επιτυχώς και δεν καταστούν πτυχιούχοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εμβόλιμης εξεταστικής, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Ποιοι εξαιρούνται τελείως από το όριο φοίτησης

Δεν διαγράφονται φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία 50% και άνω, οι οποίοι εξαιρούνται πλήρως από το όριο της ανώτατης διάρκειας. Ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υπαγωγή στην κατηγορία εξαίρεσης, ο φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος από την οποία προκύπτει η πιστοποιημένη αναπηρία και το ακριβές ποσοστό αυτής. Εάν η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πιστοποίηση της αναπηρίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν νέα γνωμάτευση για τη χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση αναπηρίας είναι ορισμένης διάρκειας και δεν προσκομίζεται νέα γνωμάτευση, το χρονικό διάστημα της πιστοποιημένης αναπηρίας δεν προσμετρείται για τη συμπλήρωση της ανώτατης χρονικής διάρκειας.

Παράλληλα όπως έχει επιβεβαιώσει μέσω δηλώσεων της η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ παρά το αυστηρότερο πλαίσιο που θεσπίζεται για τον μέγιστο χρόνο φοίτησης, υπάρχει πρόβλεψη ώστε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών να εξαιρούνται από τη διαδικασία διαγραφής, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες περιστάσεις καθιστούν αντικειμενικά δυσκολότερη την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών.

1. Φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας

Εξαιρούνται όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, αρκεί η κατάστασή τους να είναι πιστοποιημένη από δημόσια υγειονομική αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος υπέρβασης της φοίτησης δεν προσμετράται και ο φοιτητής δεν κινδυνεύει με αυτοδίκαιη διαγραφή.

2. Φοιτητές με τεκμηριωμένες οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Γονείς ανήλικων παιδιών, οι οποίοι έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις·

Όσοι αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες που επηρεάζουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους.

Οι φοιτητές που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και να ζητήσουν εξαίρεση από το όριο φοίτησης, διατηρώντας κανονικά τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους χωρίς τον κίνδυνο διαγραφής.

Το ΦΕΚ με τα όρια φοίτησης και τη διαδικασία διαγραφών των αιώνιων φοιτητών