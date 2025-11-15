Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών από τα πανεπιστήμια.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο για τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών, με περίπου 285.000 άτομα να βρίσκονται αντιμέτωπα με την έξοδό τους από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η διαδικασία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην εκκαθάριση των μητρώων.

Παράλληλα, πάνω από 30.000 φοιτητές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αξιοποιήσουν τη διορία που δίνει ο νέος νόμος, διασφαλίζοντας ότι μπορούν –υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις– να συνεχίσουν κανονικά τις σπουδές τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φοιτητές των πανεπιστημίων με έτος εισαγωγής το 2016 ή παλαιότερα διαγράφονται αυτοδικαίως από το τμήμα τους δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025.

Παράταση και εξαιρέσεις: Το «παραθυράκι» δεύτερης ευκαιρίας

Οι φοιτητές που κινδυνεύουν με διαγραφή μπορούν να τη γλιτώσουν, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια που τους δίνουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση φοίτησης ήτοι να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και να έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές περιόδους τα τελευταία δύο χρόνια. Η παράταση μπορεί να φτάσει έως δύο εξάμηνα. Σε περιπτώσεις όπου απομένει μόνο πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση, μπορεί να φτάσει και τα τρία εξάμηνα.

Πλήρης εξαίρεση για τους φοιτητές ΑμεΑ

Εξαιρούνται οριστικά και χωρίς χρονικό περιορισμό από τα όρια φοίτησης φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή άνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φοιτητές χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α., ή Γνωμάτευση από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικής),

ή Κάρτα Αναπηρίας σύμφωνα με τον νόμο 4961/2022. Η Γραμματεία υποχρεώνεται να ελέγχει την εγγραφή του φοιτητή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Εάν η πιστοποίηση έχει ημερομηνία λήξης, απαιτείται ανανεωμένη γνωμάτευση για τη διατήρηση της εξαίρεσης.

Παράλληλα όπως τονίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για εγκυμονούσες φοιτήτριες.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, το μέτρο αφορά κυρίως παλαιούς εγγεγραμμένους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα για πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τα μητρώα και τα στατιστικά των ΑΕΙ.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα όσοι κινδυνεύουν με διαγραφή

Να ελέγξουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ/μητρώο.

Να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για να εξεταστεί εάν πληρούν τα κριτήρια για παράταση.

Όπως ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη «Περίπου 285.000 φοιτητές αναμένεται να είναι αυτοί που θα διαγράφουν. Οι τελικές λίστες θα βγουν από τις γραμματείες των σχολών. Ο παλαιότερος φοιτητής έχει εγγραφεί το 1935. Η μεγαλύτερη όμως μάζα είναι από το 2000 και μετά. Εκ του νόμου μπορεί κάποιος να πάει και να αποδείξει ότι έχει εμφανιστεί στο πανεπιστήμιο και θέλει να τελειώσει τη σχολή του».