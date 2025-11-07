Κανονικά οι διαγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Οι διαγραφές των αιώνιων φοιτητών είναι στα σκαριά με τα Πανεπιστήμια να καλούνται έως το τέλος Δεκεμβρίου να αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας τους οριστικοποιημένους καταλόγους με τα προς εκκάθαριση μητρώα των ανενεργών φοιτητητών. Όλες οι Σχολές και τα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επικαιροποιούν τις λίστες τους σε αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορούν να λάβουν παράταση ενός έτους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Κάθε Τμήμα οφείλει να απαντήσει με απόλυτη ακρίβεια για τον αριθμό των φοιτητών που δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία έτη και το ποσοστό προόδου τους ως προς τις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διοικήσεις των ΑΕΙ επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εφαρμογή του νόμου και στη στήριξη των φοιτητών που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες, ζητώντας από το Υπουργείο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τονίζουν στο Dnews η υλοποίηση των διαγραφών τους αιώνιους φοιτητές έχει «κλειδώσει» με όσους δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν υπάγονται σε ευεργετικές διατάξεις ή δεν λάβουν παράταση, να διαγράφονται αυτοδικαίως από τα μητρώα των ιδρυμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwp1dqp08sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου δήλωσε στο epiruspost.gr ότι περίπου 5.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Ιδρύματος χωρίς να έχουν περάσει κανένα μάθημα. Σε αυτούς, μετά από διάλογο, μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα διαγραφής. Παράλληλα, έχουν τεθεί εσωτερικοί κανονισμοί με στόχο την προστασία όσων φοιτητών πλησιάζουν στην αποφοίτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στόχος μας είναι να δοθεί ευκαιρία σε όσους πραγματικά θέλουν να αποφοιτήσουν να το κάνουν», τόνισε η κ. Μπατιστάτου, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή του νόμου πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Οι τελικοί κατάλογοι αναμένεται να ολοκληρωθούν και να αποσταλούν στο Υπουργείο έως το τέλος του έτους. Η Πρύτανης επεσήμανε επίσης ότι η μείωση των φοιτητών αναμένεται να βελτιώσει τη σχέση καθηγητών και φοιτητών, μειώνοντας τον υπερβολικό αριθμό φοιτητών ανά καθηγητή και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.