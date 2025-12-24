Με φόντο την διορία της 31ης Δεκέμβρη το ζήτημα των διαγραφών αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, με κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις στα πανεπιστήμια.

Συνεχίζουν τα πανεπιστήμια να δημοσιοποιούν λίστες με τις πρώτες μαζικές διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από πλευράς φοιτητικής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) γίνεται το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Αθήνα που προχωρά σε διαγραφές, ενώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται πλέον στο κατώφλι της εξόδου.

11.000 διαγραφές στο ΠΑΔΑ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τμημάτων, στο ΠΑΔΑ έχουν ήδη δημοσιευθεί λίστες με περίπου 11.000 φοιτητές που διαγράφονται, καθώς υπερβαίνουν το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ 13 τμήματα του πανεπιστημίου έχουν ανακοινώσει τη διαγραφή συνολικά 10.935 φοιτητών. Συγκεκριμένα διαγράφονται ανά τμήμα:

▪Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 3.454

▪Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 1.825

▪Μηχανολόγων Μηχανικών 1.726

▪Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 1.180

▪Διοίκησης Τουρισμού 1.010

▪Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 471

▪Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 325

▪Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 249

Μηχανικών Βιοϊατρικής 201

Φυσικοθεραπείας 181

Μαιευτικής 126

Εργοθεραπείας 102

Αγώγης και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 85

8.500 φοιτητές σε κίνδυνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την ίδια στιγμή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών εκτιμάται ότι περίπου 8.500 φοιτητές κινδυνεύουν άμεσα με διαγραφή. Οι διοικήσεις των τμημάτων βρίσκονται υπό πίεση να καταρτίσουν και να αποστείλουν τις σχετικές λίστες, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις τόσο από φοιτητικούς συλλόγους όσο και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι διαγραφές έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Φοιτητικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για μέτρο κοινωνικά άδικο και ταξικά μεροληπτικό, που πλήττει κυρίως φοιτητές από λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, διοικητικοί υπάλληλοι σε αρκετά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε αποχές και απεργιακές κινητοποιήσεις, αρνούμενοι να συμμετάσχουν στις διαδικασίες διαγραφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα τμήματα έχουν καταγραφεί αποφάσεις μη αποστολής λιστών ή καθυστέρησης της εφαρμογής του μέτρου.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία διαγραφή φοιτητή - Ούτε να μας πετάξουν έξω από τις Σχολές μας»

Οι φοιτητές τονίζουν ότι οι διαγραφές εντείνουν την πίεση και την εντατικοποίηση των σπουδών, αποθαρρύνουν όσους αναγκάζονται να εργάζονται, υπονομεύουν το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο και συνοδεύονται από αυστηρότερα πειθαρχικά και μέτρα καταστολής. Φοιτήτρια ανέφερε στο Dnews ότι «Μας πετάνε κατά χιλιάδες από τις σχολές μας. Τις σχολές στις οποίες φτύσαμε αίμα για να περάσουμε, ενάντια σε ΕΒΕ και ειδικά μαθήματα τα οποία δεν διδάσκονται στα σχολεία.Οι σπουδές μας δε θα γίνουν προνόμιο για λίγους εκλεκτούς! Να μη διαγραφεί κανένας φοιτητής, χωρίς αστερίσκους και διαχωρισμούς σε «ενεργούς» και «ανενεργούς», «καλούς» ή «κακούς» φοιτητές. Το φοιτητικό κίνημα έχει καταφέρει να μπλοκάρει τα σχέδια τους. Και μπορεί να το ξανακάνει!»

Με φόντο την διορία της 31ης Δεκέμβρη το ζήτημα των διαγραφών αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, με γενικές συνελεύσεις, κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε πανεπιστήμια. Οι φοιτητές ζητούν την άμεση απόσυρση των διαγραφών, υποστηρίζοντας ότι η λύση δεν είναι ο αποκλεισμός, αλλά η ουσιαστική στήριξη των φοιτητών για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.