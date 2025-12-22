Περίπου 290.000 φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαγραφή, εκ των οποίων οι 35.000 είναι «ιστορικές» περιπτώσεις με εγγραφή από τη δεκαετία του 1970.

Η διαδικασία των μαζικών διαγραφών «αιώνιων φοιτητών» στα πανεπιστήμια μπαίνει στην τελική της φάση, με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να υποχρεούνται να αναρτήσουν τους οριστικούς καταλόγους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ήδη οι πρώτες λίστες έχουν δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες των τμημάτων μέσα στην εβδομάδα χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των φοιτητών μόνο ο αριθμός μητρώου του.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 290.000 φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαγραφή, εκ των οποίων οι 35.000 είναι «ιστορικές» περιπτώσεις με εγγραφή από τη δεκαετία του 1970. Το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στην θέση του για διαγραφές «αιώνιων φοιτητών» τονίζοντας ότι «η εφαρμογή του νόμου δεν συνιστά επιλογή για τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. αλλά υποχρέωση ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Όπως καταγγέλλει φοιτήτρια στο Dnews «Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί εμμονικά να προχωρήσει με την εφαρμογή των διαγραφών, ένα μέτρο που οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν μπλοκάρει ξανά και ξανά στο παρελθόν, κι ένα μέτρο στο οποίο ήδη η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι φορείς της εναντιώνονται με δεκάδες αποφάσεις. Στις 31 του μήνα θα βρεθούμε μπροστά στη διαγραφή 330.000 φοιτητών και φοιτητριών από τις 4ετεις σχολές, ενώ την επόμενη χρονιά θα διαγραφούν 150.000 φοιτητές από τις 5ετεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως «αναγκαία» την εξάλειψη των δήθεν «κοστοβόρων αιώνιων φοιτητών», δηλαδή όσων έχουν ξεπεράσει τα ν+v/2 έτη φοίτησης. Όμως αυτό το αφήγημα καταρρέει μπροστά στην πραγματικότητα: καμία παροχή δεν υφίσταται πέρα από τα ν+2 έτη. Σε ένα πανεπιστήμιο που ήδη στενάζει από την υποχρηματοδότηση, οι διαγραφές δεν πρόκειται να λύσουν κανένα από τα πραγματικά προβλήματα που οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και οι Σύλλογοι ΔΕΠ έχουν αναδείξει ξανά και ξανά. Οι διαγραφές θα πετάξουν στα σκουπίδια κόπους και προσπάθεια χρόνων για την απόκτηση ενός πτυχίου που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή προοπτική στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια κατά μέτωπο επίθεση στο δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο – και η υπεράσπισή του δεν είναι υπόθεση μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας.»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι γραμματείες καλούνται να προχωρήσουν σε αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών μετά τη λήξη ανώτατης διάρκειας ή παράτασης, μετά από αποτυχημένη συμμετοχή σε εμβόλιμη εξεταστική και φυσικά εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση παράτασης ή για εμβόλιμη εξεταστική.

13.000 φοιτητές «βλέπουν» την πόρτα εξόδου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Μόλις 340 οι ενστάσεις

Μόλις 340 περίπου φοιτητές έχουν ήδη υποβάλλει ενστάσεις κατά των διαγραφών τους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτοι πίνακες διαγραφών φοιτητών με ισχύ διαπιστωτικής πράξης έχουν ανέβει στις σελίδες των τμημάτων και έως τις 31 Δεκεμβρίου, η πρυτανεία αναμένεται να στείλει τις λίστες στο Υπουργείο Παιδείας. Θα ακολουθήσει η εξέταση των ενστάσεων και τον Απρίλιο θα γίνουν πλέον οι οριστικές διαγραφές που αφορούν σε περίπου 12.000 – 13.000 φοιτητές διαβάζουμε στον taxydromos.gr. «Αρχικώς είχαμε υπολογίσει ότι οι προς διαγραφή φοιτητές είναι περίπου 15.000. Υπάρχει μία δυσκολία στον υπολογισμό των φοιτητών από το πρώην ΤΕΙ Λάρισας, που πέρασε στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και αυτό ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τελικώς οι διαγραφές που θα γίνουν αφορούν περίπου 12.000 – 13.000 φοιτητές εκ των οποίων οι 330 – 340 έχουν υποβάλλει ενστάσεις. Θα ασχοληθούμε με μία προς μία με τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων φοιτητών ώστε να κρατήσουμε όσους περισσότερους μπορέσουμε στο πανεπιστήμιό μας», είπε ο κ. Μπιλλίνης.

«Μπλόκο» από τις γραμματείες των τμημάτων - Απορρίφθηκε και η έφεση της κυβέρνησης κατά της απεργίας-αποχής των διοικητικών των ΑΕΙ

Οι πρώτες λίστες προς διαγραφή φοιτητών σηματοδοτούν την έναρξη ενός κρίσιμου σταδίου αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και των ενστάσεων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ήδη κατηγορούν με αιχμηρές ανακοινώσεις τις «πρόθυμες» πανεπιστημιακές διοικήσεις που έχουν ήδη καταρτίσει λίστες με φοιτητές που υπερβαίνουν τον ανώτατο χρόνο φοίτησης. Στον αντίποδα βρίσκονται οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει απεργία-αποχή από οποιαδήποτε διαδικασία σχετίζεται με τις διαγραφές φοιτητών ώστε να μπει «φρένο» στα σχέδια για Οριστικούς Πίνακες Διαγραφέντων Φοιτητών.

Αξιοσημείωτη είναι και η νέα δικαστική ήττα που υπέστη η κυβέρνηση καθώς απορρίφθηκε και η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απεργίας-αποχής που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ). Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που είχε απορρίψει την αρχική αγωγή της κυβέρνησης, το δικαστήριο έκρινε εκ νέου υπέρ των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, οι οποίοι απέχουν από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με τις διαγραφές φοιτητών, όπως η κατάρτιση καταλόγων υπό διαγραφή. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2025, που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας για την ανάρτηση των οριστικών λιστών διαγραφών.

«Συνεχίζουμε πιο δυνατά»

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΔΠΤΕ χαιρετίζει τη δικαστική απόφαση και ξεκαθαρίζει ότι η απεργία-αποχή συνεχίζεται κανονικά: «Μετά και τη δικαστική αυτή εξέλιξη, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής ή υποχώρησης. Η απεργία–αποχή της ΟΔΠΤΕ από τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις διαγραφές φοιτητών και φοιτητριών συνεχίζεται κανονικά. Είναι η στιγμή να αγκαλιαστεί από ακόμη περισσότερους συναδέλφους και να αποκτήσει μαζικό, καθολικό χαρακτήρα σε όλα τα Πανεπιστήμια». Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η απόρριψη τόσο της αγωγής όσο και της έφεσης συνιστά νίκη των εργαζομένων και της συλλογικής τους δράσης, απέναντι –όπως αναφέρει– στην υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την απουσία ουσιαστικής φοιτητικής μέριμνας. Παράλληλα, καταγγέλλει την κυβερνητική επιλογή προσφυγής σε δικαστικές μεθοδεύσεις και πιέσεις, τονίζοντας ότι «δεν μπορούν να κάμψουν τη συλλογική μας δύναμη». Η ΟΔΠΤΕ καλεί τους διοικητικούς υπαλλήλους να στηρίξουν ενεργά την απεργία-αποχή, να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής και να συσπειρωθούν στα σωματεία τους ώστε να δώσουν δυναμικά παρών στην πανελλαδική τηλεδιάσκεψη, σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 18:00, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Η σύγκρουση γύρω από τις διαγραφές φοιτητών εισέρχεται έτσι σε κρίσιμη φάση, με το δικαστικό μέτωπο να δυσκολεύει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και να ενισχύει τη δυναμική των αντιδράσεων εντός των πανεπιστημίων.

Διαγραφές αιώνιων φοιτητών: Τι ισχύει για ανώτατη διάρκεια φοίτησης, παρατάσεις και ειδικές περιπτώσεις

Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπει το πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, τις παρατάσεις, τις ειδικές περιπτώσεις και τις αυτοδίκαιες διαγραφές.

1. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Για προγράμματα 8 εξαμήνων: μέγιστος χρόνος = 8 + 4 εξάμηνα.

Για προγράμματα άνω των 8 εξαμήνων: μέγιστος χρόνος = ελάχιστη διάρκεια + 6 εξάμηνα.

Διαγραφή: Αν ο φοιτητής υπερβεί το όριο και δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του, ενεργοποιείται η αυτοδίκαιη διαγραφή δύο μήνες μετά τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

2. Δυνατότητα παράτασης φοίτησης

Παράταση: +2 ή +3 εξάμηνα (σε περίπτωση εκκρεμούς πρακτικής/πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας).

Προϋποθέσεις:

Επιτυχής αξιολόγηση ≥70% των ECTS του προγράμματος.

Συμμετοχή σε ≥2 ακαδημαϊκές δοκιμασίες στα τελευταία 4 εξάμηνα (τουλάχιστον 1 επιτυχώς).

Ειδική περίπτωση: Αν εκκρεμεί μόνο πρακτική ή πτυχιακή/διπλωματική, η προϋπόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις δεν απαιτείται.

Αίτηση: εντός 30 ημερών από τα αποτελέσματα της Σεπτεμβρίου.

3. Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική

Δικαιούνται όσοι μετά την παράταση έχουν μέχρι 2 μαθήματα εκκρεμή.

Αίτηση: εντός 10 ημερών από τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα: έως 15 Δεκεμβρίου.

Αποτυχία → αυτοδίκαιη διαγραφή.

4. Μεταβατικές διατάξεις

Νέοι φοιτητές (εισαγωγή από 2022-2023 και μετά): ισχύει κανονικά η ανώτατη διάρκεια.

Φοιτητές εγγεγραμμένοι πριν τις 17/2/2021: υπολογισμός από 2021-2022. Αν είχαν ήδη υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια, έχουν μόνο τον χρόνο της ελάχιστης διάρκειας χωρίς προσαύξηση.

5. Παραδείγματα προθεσμιών

4ετές πρόγραμμα (εισαγωγή 2023-24) → ολοκλήρωση έως Σεπτέμβριο 2028-29.

5ετές πρόγραμμα → έως 2030-31.

6ετές πρόγραμμα → έως 2031-32.

Φοιτητές που είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια πριν το 2021 → τελικές προθεσμίες 2024-2027 ανάλογα με τη διάρκεια.

6. Προϋποθέσεις παρατάσεων ανά πρόγραμμα

4ετές: ≥168 ECTS

5ετές: ≥210 ECTS

6ετές: ≥252 ECTS

Εξαιρέσεις και ειδικές ρυθμίσεις

Φοιτητές με αναπηρία ≥50% → πλήρης εξαίρεση.

Σοβαροί λόγοι υγείας → αίτηση υπέρβασης διάρκειας.

Φοιτητές από καταργημένα ΤΕΙ → χρόνος ίσος με την ελάχιστη διάρκεια του νέου προγράμματος.

Εμμένει η Ζαχαράκη στην απόφαση για τελεσίδικη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην κυριακάτικη REAL News ερωτηθείσα για τις διαγραφές φοιτητών τόνισε ότι «κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες που γεννά κάθε αλλαγή. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρη: δεν μιλάμε για τιμωρητικές πολιτικές. Μιλάμε για ένα σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, που βάζει τάξη χωρίς να στερεί ευκαιρίες. Για δεκαετίες το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών αδικούσε όλους: τα ιδρύματα, τους ενεργούς φοιτητές, αλλά και τους ίδιους τους νέους που έμεναν εγκλωβισμένοι χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σπουδές τους.Το νέο πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα διαγραφούν περίπου 280.000 ανενεργοί φοιτητές. Για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους θα δοθεί η αναγκαία παράταση, ενώ περίπου 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν ήδη τη «δεύτερη ευκαιρία» που θεσπίσαμε. Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ' όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Θέλουμε πτυχία με αξία και ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, εξωστρεφές και συμπεριληπτικό. Δεν κλείνουμε πόρτες, αλλά ανοίγουμε δρόμους σε σπουδές με προοπτική, αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια.»