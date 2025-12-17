Γεγονός οι πρώτες διαγραφές με τους φοιτητές να τηρούν στάση αναμονής για τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι πρώτες διαγραφές «αιώνιων φοιτητών» κλείδωσαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς οι σχολές Χημείας και Νοσηλευτικής ήταν οι πρώτες που ανακοίνωσαν επίσημα τους καταλόγους των διαγραφέντων, μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα το epiruspost.gr στο Τμήμα Νοσηλευτικής διαγράφονται συνολικά 232 φοιτητές, ενώ στο Τμήμα Χημείας ο αριθμός ανέρχεται σε 411 φοιτητές, φτάνοντας συνολικά τους 643 διαγραφέντες. Οι φοιτητές αυτοί έχουν συμπληρώσει την ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια φοίτησης χωρίς να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Τα Τμήματα καλούν τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν προσωπικά, με τη διαβεβαίωση ότι οι αυτοδικαίως διαγραφέντες θα λάβουν προσωποποιημένη ειδοποίηση εντός Ιανουαρίου.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όμως και δυνατότητα αντίδρασης: βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα μέσα σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς απόφαση, η αίτηση θεωρείται αυτοδικαίως απορριφθείσα.