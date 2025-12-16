Ο άνθrωπος είχε υποβάλλει αγωγή και το 2011 κατά του Κάμερον και του πρώτου Avatar.

Αγωγή στη Disney και τον Τζέιμς Κάμερον υπέβαλε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια έναν 3D animator, κατηγορώντας τον διάσημο σκηνοθέτη ότι αντέγραψε τη δική του δημιουργία για την ταινία του 2022 «Avatar: The Water».

Η αγωγή του Έρικ Ράιντερ που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι συνεργάστηκε με την Lightstorm Entertainment του Τζέιμς Κάμερον για να δημιουργήσει μια ταινία βασισμένη στην ιστορία επιστημονικής φαντασίας του «KRZ» από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με την αγωγή ο Κάμερον αντέγραψε στοιχεία της ιστορίας για τις ταινίες του Avatar.

Και όλα αυτά ενώ την Παρασκευή κυκλοφορεί η τρίτη ταινία «Avatar», «Fire and Ash»στις ΗΠΑ. Ο Ράιντερ ζητά στην αγωγή του τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση αλλά και δικαστική εντολή που θα εμποδίζει την κυκλοφορία της νέας ταινίας.

Η πρώτη αγωγή του 2011

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράιντερ κινείται δικαστικά. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και για την πρώτη ταινία «Avatar» το 2011. Τότε ένα πολιτειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια απέρριψε την αγωγή του αφού αποφάνθηκε ότι ο Κάμερον δημιούργησε το «Avatar» πριν ο Ράιντερ υποβάλει την ιστορία του στην Lightstorm.

«Αυτή η ενέργεια δεν αποτελεί προσπάθεια επαναφοράς προηγούμενων αξιώσεων», ανέφερε η νέα αγωγή. «Αμφισβητεί νέες πράξεις αντιγραφής που συμβαίνουν για πρώτη φορά στο Avatar 2».

«Η φερόμενη υπεξαίρεση και η απροκάλυπτη κλοπή του προστατευόμενου δημιουργικού έργου του κ. Ράιντερ από τους κατηγορούμενους για τη δημιουργία της τρίτης ταινίας με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών είναι κραυγαλέα και απαράδεκτη και απαιτεί αποζημίωση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του.

Η καταγγελία ανέφερε ότι το «Avatar», όπως και το «KRZ», περιλαμβάνει «ανθρωπόμορφα όντα, ένα απέραντο ωκεάνιο σκηνικό και μια δυσοίωνη, γήινη εταιρεία που ασχολείται με περιβαλλοντικά επιβλαβείς εξορυκτικές δραστηριότητες στο φεγγάρι ενός γιγάντιου πλανήτη που ονομάζεται Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον Ράιντερ το «The Way of Water» περιστρέφεται γύρω από «τη συγκομιδή μιας ουσίας ζωικής προέλευσης που όταν εξευγενιστεί μπορεί να παρατείνει την ανθρώπινη ζωή», ένα σημείο πλοκής που παρουσιάστηκε στο «KRZ» αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ταινία «Avatar». «Ενώ αυτή η ουσία που βασίζεται σε ζώα και παρατείνει τη ζωή είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα παραβίασης περιεχομένου στο Avatar 2, η χρήση της ως θεμελιώδους πλοκής είναι κεντρικής σημασίας για την οικειοποίηση από τους κατηγορούμενους», αναφέρει η αγωγή.

Στην πρώτη αγωγή του Ράιντερ το 2011, είχε αναφέρει πως αφού εργάστηκε πάω στην ταινία για σχεδόν δύο χρόνια, η εταιρεία του Κάμερον η Lightstorm έβαλε τη δουλειά του στο περιθώριο, εξηγώντας ότι «κανείς δεν θα ενδιαφερόταν για μια ταινία επιστημονικής φαντασίας με περιβαλλοντικό θέμα».

Λίγο αργότερα, αναφέρει η αγωγή, η Lightstorm ξεκίνησε να εργάζεται στο «Avatar», το οποίο, όπως σύμφωνα με τον Ράιντερ «χρησιμοποιεί γενναιόδωρα και ουσιαστικά υλικό που εμπίπτει στη συμφωνία LEI-Ryder». Σύμφωνα με την αγωγή, η ιστορία του Ryder αφορούσε έναν πρωταγωνιστή που στέλνεται στο φεγγάρι ενός μακρινού πλανήτη από μια εταιρεία εξόρυξης με έδρα τη Γη. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες του έργου απαιτούσαν τρισδιάστατα εφέ για να «εμπλουτίσουν την ιστορία». Και επειδή, σύμφωνα με την αγωγή, η συμφωνία του με την Lightstorm όριζε ότι το υλικό από το έργο δεν θα χρησιμοποιούνταν χωρίς ο Ράιντερ «να συμμετέχει στις εμπορικές εισπράξεις και στα credits του σεναριογράφου ή του παραγωγού», ο animator θέλησε να πληρωθεί από το πολύ επιτυχημένο «Avatar».

Τότε, σύμφωνα με τον Ράιντερ τού είπαν ότι μόνο ο Κάμερον έγραψε το «Avatar» και ότι είχε ετοιμάσει ένα «σενάριο» για το έργο πριν εκείνος και η Lightstorm συνάψουν τη συμφωνία. Ο Ράιντερ κατήγγειλε ότι αυτό ήταν ψέμα.

Με πληροφορίες του Reuters