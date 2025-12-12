Η αγωγή της Ρωσίας έρχεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα όπου θα συζητηθεί η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη δανείου προς την Ουκρανία.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή στη Μόσχα κατά της Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η κατάθεση στο δικαστήριο έρχεται λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με υψηλά διακυβεύματα, όπου οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να πιέσουν το Βέλγιο να ξεκλειδώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να να υποστηρίξουν ένα σημαντικό πακέτο δανείων για το Κίεβο.

«Λόγω των παράνομων ενεργειών του αποθετηρίου της Euroclear που προκαλούν ζημίες στην Τράπεζα της Ρωσίας, και υπό το πρίσμα των μηχανισμών που εξετάζονται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ή έμμεση χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας καταθέτει αγωγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου της Euroclear για την ανάκτηση των ζημιών που υπέστη», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Το Βέλγιο έχει αντιταχθεί στη χρήση κυρίαρχων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων καθώς υπάρχουν ανησυχίες πως η χώρα μπορεί τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα μόνη της. Περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Euroclear, του χρηματοπιστωτικού θεματοφύλακα με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασκορπισμένα σε όλη την ΕΕ σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πρέσβεις της ΕΕ παρέδωσαν την Πέμπτη εξουσίες έκτακτης ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσουν τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία μόνιμα παγωμένα. Μια τέτοια λύση σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι το Κρεμλίνο να καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα φιλορωσικές χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία να επιστρέψουν τα παγωμένα κεφάλαια στη Ρωσία.

Αν και τα ρωσικά δικαστήρια έχουν ελάχιστη εξουσία να επιβάλουν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων της Euroclear σε ευρώ ή δολάρια που τηρούνται στο Βέλγιο, έχουν την εξουσία ωστόσο, να λάβουν αντίποινα κατά των υπολοίπων της Euroclear που τηρούνται σε ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ωστόσο, το 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε έναν νομικό μηχανισμό για την αποζημίωση της Euroclear για τις ζημίες που υπέστη στη Ρωσία λόγω της συμμόρφωσής της με τις δυτικές κυρώσεις - εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τις οικονομικές επιπτώσεις των αντιποίνων της Ρωσίας.

Με πληροφορίες του Politico