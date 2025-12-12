Η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι σε πρώτο πλάνο μέσα από το video drone του UP Stories.

Όλοι νομίζουμε ότι η Ερμού στην Αθήνα κατέχει αδιαμφισβήτητα τον τίτλο του μεγαλύτερου εμπορικού πεζόδρομου της χώρας. Η αλήθεια όμως κρύβεται λίγο πιο δυτικά: στο Περιστέρι. Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως, μήκους 810 μέτρων, ξεπερνά σε μήκος το πεζοδρομημένο τμήμα της Ερμού που φτάνει τα 540 μέτρα, καθιστώντας τον μεγαλύτερο ενιαίο εμπορικό πεζόδρομο στην Ελλάδα. Περπατώντας τον, κανείς συναντά πλήθος καταστημάτων, καφέ, εστιατόρια και υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ζωντανό εμπορικό και κοινωνικό κέντρο για την πόλη.

{https://www.youtube.com/watch?v=WYITL6KHayM}

Το Περιστέρι έχει επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση του πεζόδρομου, με σύγχρονες υποδομές, φιλικό αστικό περιβάλλον και αισθητική που εντυπωσιάζει κατοίκους και επισκέπτες. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης τονίζει ότι ο πεζόδρομος λειτουργεί ως πρότυπο για όλη την Αττική, προσφέροντας μία εμπειρία αγοράς που συνδυάζει άνεση, ασφάλεια και ποικιλία επιλογών.

Μέχρι σήμερα, η λανθασμένη πληροφόρηση είχε δώσει στην Ερμού την πρωτοκαθεδρία, ακόμη και σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Google και εργαλεία όπως το ChatGPT. Τώρα όμως, η πραγματικότητα αποκαλύπτεται: η «δύναμη» της Ερμού έχει σοβαρό αντίπαλο, και αυτός βρίσκεται στα Δυτικά Προάστια. Για όσους αναζητούν ένα ζωντανό, σύγχρονο και πλήρως ανανεωμένο εμπορικό περιβάλλον, η επίσκεψη στον πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι είναι πλέον απαραίτητη εμπειρία.