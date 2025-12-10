Σήμανε η έναρξη των Χριστουγέννων στο Περιστέρι, σε μία βραδιά με πολλή μουσική και γιορτινή διάθεση.

Το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Περιστερίου, σήμανε την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννω,ν σε μία άκρως εορταστική βραδιά, με χορό, τραγούδι και χιλιάδες λαμπάκια που στόλισαν το εμβληματικό δέντρο στο κέντρο της πλατείας.

Χιλιάδες πολίτες, βρέθηκαν στο σημείο για να γιορτάσουν και να υποδεχτούν την περίοδο των Χριστουγέννων στο– πλέον- στολισμένο Περιστέρι.

Ο Δήμαρχος, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της γιορτής, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Κατά την έναρξη, ο Δήμαρχος, εξέφρασε τη συγκίνησή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Συμπολίτισσες και συμπολίτες μου, άνθρωποι της καρδιάς μου! Τι ομορφιά είναι αυτή απόψε! Ποιος να συγκριθεί μαζί σας;

Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με εσάς, ούτε με το Περιστέρι!

Θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιά μου, να πω ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων να φέρουν τη μαγεία τους σε κάθε περιστεριώτικο σπίτι, να χαρίσουνε σε αυτούς που αγωνίζονται τη ζωή που τους αξίζει…».

{https://www.youtube.com/watch?v=HwArHMY7C4c}

Τα εκτυφλωτικά βεγγαλικά που φώτισαν τον ουρανό, χάρισαν λίγο από την λάμψη τους στην βραδιά, με τον δήμαρχο να δίνει το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορτών στο δήμο.

Με το άναμμα του δέντρου, η Πέγκυ Ζήνα ανέβηκε στη σκηνή και συνεπήρε τους πολίτες στους ρυθμούς της σε μία, διαφορετική, γιορτινή, διασκεδαστική βραδιά, στην κεντρική πλατεία του Δήμου, ενώ τη φωνή της σύνοδευσε με τη δική του και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Να σημειωθεί, μέχρι πρότινος, ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί επί σκηνής η Έλενα Παπαρίζου, ωστόσο η αιφνίδια εισαγωγή της στο νοσοκομείο για λόγους υγείας, έφερε την ανατροπή. Έτσι, η Πέγκυ Ζήνα, ανέλαβε τα ηνία της διασκέδασης, σε ένα βράδυ γιορτινό, με έντονο το Χριστουγεννιάτικο στοιχείο, κάτω από το στολισμένο δέντρο.