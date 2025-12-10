Η Ακτή Βουλιαγμένης αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και προσβάσιμες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 υποβλήθηκαν και αποσφραγίσθηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα, μεταξύ των οποίων η ΦΑΪΣ Συμμετοχών Α.Ε., η κοινοπραξία Evergood Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων – Γευσήνους Α.Ε.Β.Ε., η κοινοπραξία Reds Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ακινήτων και Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης», καθώς και η Air Canteen A.E.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στη μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης για περίοδο 20 ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον μία δεκαετία. Το ακίνητο εκτείνεται σε 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ. που περιλαμβάνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς». Το θαλάσσιο μέτωπο φτάνει τα 638,50 μέτρα.

Η Ακτή Βουλιαγμένης αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και προσβάσιμες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Το φυσικό τοπίο, τα καθαρά νερά και οι υποδομές αναψυχής προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2024 η παραλία κατέγραψε 420.000 επισκέπτες, με ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας έως 8.000 ατόμων.