Οι διάλογοι του Τσιάρα με τους βουλευτές στη σύσκεψη για τους αγρότες.

Πολύωρη και εκρηκτική ήταν η ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον Κώστα Τσιάρα για τους αγρότες και τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ενημέρωση έγινε μετά το «αντάρτικο» των έξι «γαλάζιων» βουλευτών της ΝΔ, στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς. Εκεί βρέθηκαν 35 βουλευτές, ενώ άλλοι 20 συμμετείχαν μέσω Zoom.

Η σύσκεψη κράτησε 4,5 ώρες και υπήρξαν πολλές στιγμές έντασης. Μάλιστα, αρκετές φορές ακούστηκαν φωνές σε όλο το κτίριο, καθώς βουλευτές ζητούσαν επιτακτικά απαντήσεις και μετέφεραν το βαρύ κλίμα με το οποίο είναι αντιμέτωποι στις περιφέρειές τους.

Τα «καρφιά» των βουλευτών έπεφταν «βροχή» για την επικοινωνιακή διαχείριση και για τις πληρωμές. Μάλιστα, κάποια στιγμή η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή, ακούστηκε να φωνάζει «Μας κοροϊδεύετε». Η Ζέττα Μακρή επεσήμανε «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα», αναφερόμενη στη συμμετοχή «γαλάζιων» αγροτών στα μπλόκα, ενώ ο Μάκης Βορίδης παρατήρησε ότι δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Μετά τη σύσκεψη, ο Κώστας Τσιάρας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένταση στη συζήτησή του με τους βουλευτές, αλλά το χαρακτήρισε «υγιές». «Υπήρχε μια έντονη έκφραση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει ένταση και ζωντάνια σε μια συζήτηση, τότε υπάρχει πραγματικά υγεία», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη σύσκεψη, ο Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικά» αιτήματα των βουλευτών, φέρνοντας ως παράδειγμα την εγγυημένη χαμηλή τιμή και τόνισε ότι αυτά «δεν μπορούν να υπάρξουν πουθενά». Ακόμα, υποστήριξε ότι κάθε μπλόκο έχει τα δικά του αιτήματα, γι’ αυτό οι αγρότες δεν έχουν βγάλει συντονιστικό. «Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία», ανέφερε ακόμα.

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», παρατήρησε ο Μάκης Βορίδης. «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», διερωτήθηκε η Ζέττα Μακρή.

Παράπονα εκφράστηκαν και για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και τα προβλήματα στις πληρωμές. «Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάνης Παππάς.

Οι διάλογοι

Κώστας Τσιάρας: «Οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι… οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες. Κάθε μπλόκο, όμως, στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Για αυτό τον λόγο οι αγρότες δεν έχουν βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους, όμως, αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχει ικανοποιηθεί. Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά… όπου μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ) έγινε γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους…».

Παρέμβαση Ανδρέα Λυκουρέτζου για δεσμεύσεις χρημάτων ΕΛΓΑ: «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ζέττα Μακρή: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;».

Τέλης Σπάνιας: «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό.

Φάνης Παππάς μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ανδρέας Κατσανιώτης: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Μάκης Βορίδης: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Τσιάρας: Με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα

Μετά τη σύσκεψη, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι για να υπάρξει εκτόνωση πρέπει να καθίσουν οι αγρότες στο τραπέζι.

«Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τον διάλογο να εντοπίζονται τα προβλήματα και να επιχειρείται η επίλυσή τους», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. «Προσωπικά πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα», συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κυβερνητική στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, δήλωσε πως «υπάρχουν σχέδια και καθημερινή συζήτηση» και πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο είναι να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο.

«Για να υπάρξει η εκτόνωση που όλοι θέλουμε, πρέπει η άλλη πλευρά να καθίσει στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, και αυτό μας κρατά σε αναμονή», συνέχισε.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τους βουλευτές, είπε ότι οι τελικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε τέτοιες συναντήσεις αλλά «μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Σε ό,τι αφορά στο Μέτρο 23, υπογράμμισε ότι όλοι οι δικαιούχοι θα το λάβουν κανονικά και επισήμανε ότι πάνω από 131.000 αγρότες έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμείς πληρωμές «θα προχωρήσουν έως το τέλος του μήνα» για όσους βρίσκονται σε έλεγχο.

Ακόμα, σημείωσε ότι τα αιτήματα των μπλόκων «παραμένουν ασαφή και διαφορετικά ανά περιοχή», γεγονός που δυσκολεύει τη διατύπωση ενιαίου πλαισίου και διαβεβαίωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι «να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο».