Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε σε τέτοια έκταση σε όλη την Ελλάδα σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συνέντευξη στα Parapolitika fm και τους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, παραχώρησε ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, ότι οι αγρότες σε καμία περίπτωση δεν θα καμφθούν μετά την εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

«Σε καμιά περίπτωση» απάντησε σε ερώτηση των δημοσιογράφων. «Αφού απέτυχε με την καταστολή τις πρώτες μέρες η κυβέρνηση, αφού απέτυχε με τη συκοφαντία και την καλλιέργεια του κλίματος του "κοινωνικού αυτοματισμού", τώρα προσπαθεί με απειλές για δικαστικές διώξεις, για εγκληματικές οργανώσεις, και άλλα σχετικά και απαράδεκτα φυσικά, να αντιμετωπίσει αυτόν τον πραγματικά παλλαϊκό ξεσηκωμό των αγροτών. Είναι σίγουρο για μας ότι αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμερανγκ. Δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα η κυβέρνηση να βάζει τη δικαιοσύνη, τη διορισμένη από την ίδια, δηλαδή εισαγγελία του Αρείου Πάγου εδώ που τα λέμε, για μια ακόμα φορά απέναντι σε αυτό τον μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό των αγροτών και κτηνοτρόφων. Προσπαθεί να απαντήσει με μια νέα βιομηχανία προφανώς διώξεων, νέων αγροτοδικείων. Βέβαια χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια γίνονται, αλλά βλέπουμε ότι οι αγώνας δεν σταματάνε, αντίθετα δυναμώνουν και μαζικοποιούνται.

»Εγώ, που βρέθηκα στα μπλόκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα ξαναπάω τώρα πάλι, είδα πραγματικά - γιατί παρακολουθώ αυτή την κατάσταση όπως πολύ καλά ξέρετε από το 1996 που ξεκίνησαν - ότι είναι οι μαζικότερες κινητοποιήσεις, οι αποφασιστικότερες, με χιλιάδες τρακτέρ, με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς στους δρόμους του αγώνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε σε τέτοια έκταση σε όλη την Ελλάδα.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το ότι «η κυβέρνηση βάζει τη δικαιοσύνη] ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέμεινε ότι «δεν είναι καθόλου βαρύ» αυτό που λέει. «Η δικαιοσύνη δυστυχώς είναι διορισμένη. Μάλιστα, οι ανώτατοι δικαστικοί είναι διορισμένοι από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν είναι διορισμένος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως ο κ. Εισαγγελέας, προφανώς έχει και μια ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Φυσικά, έχουν και την ατομική τους ευθύνη οι δικαστές, και μάλιστα οι ανώτατοι δικαστικοί που προχωρούν σε τέτοια μέτρα και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν ξέρω τελικά ποιους εξυπηρετούν».

Αναφερόμενος στη δικαιοσύνη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκρινε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ηγεσία της και πρόσθεσε πως «Όταν κάνει δικαστικές διώξεις σε έναν αγώνα που τον βλέπει ότι είναι μαζικός, που τον βλέπουν όλοι ότι είναι δίκαιος, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ, ο κ. Καραμανλής, ο κ. Σαμαράς, άλλοι, στελέχη όλων των πολιτικών κομμάτων. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων λένε ότι είναι δίκαιος ο αγώνας, είναι δίκαια τα αιτήματα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε, όπως βάζει η κυβέρνηση ή και κάποια στελέχη άλλων κομμάτων, αστερίσκους και “ναι μεν αλλά”. Δηλαδή, “ναι έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο παιδιά, ο αγώνας σας πρέπει να δικαιωθεί, αλλά εντάξει, δείτε και τις μορφές πάλης”. Οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν τις μορφές πάλης είναι οι ίδιοι αγρότες. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Κάθε μέρα γίνονται γενικές συνελεύσεις. Το Σάββατο θα γίνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που εκπροσωπεί το 95% των μπλόκων που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα και εκεί θα αποφασίσουν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε ακόμα ότι «η κάθε κινητοποίηση, ο κάθε αγώνας δημιουργεί κάποια ζητήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχουν απεργία οι ναυτεργάτες και κλείνουν τα λιμάνια, δημιουργούνται κάποια προβλήματα σε άλλους. Όταν κάνουν μπλόκα και κινητοποιούνται στις εθνικές οδούς οι φορτηγατζήδες που τους είδαμε παλιότερα, και πάλι ετοιμάζονται, δημιουργούν κάποια ζητήματα. Όταν κινητοποιούνται ή κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε τομέα και σε οποιοδήποτε κλάδο, βεβαίως κάποια ζητήματα δημιουργούν. Αλλά αυτό είναι το νόημα και του αγώνα, να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την εξουσία, προς την κεντρική εξουσία, προς τις κυβερνήσεις, τα υπουργεία για να επιλύσει αιτήματα. Δεν υπάρχει άλλο μέσο… Είναι η απεργία, το συλλαλητήριο. Γιατί κάθε φορά όταν γίνονται διαδηλώσεις στην Αθήνα δεν έχουμε τα: “πω πω πάλι ταλαιπωρούνται οι γιοταχήδες που θα καθυστερήσουν στη δουλειά τους”. Αυτά υπάρχουν. Αλλά τώρα μην μου πείτε ότι είναι πρόβλημα και αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός και δεν υπάρχει αυτή η αγανάκτηση. Το βλέπουμε στα μπλόκα έτσι όπως περνάνε τα αυτοκίνητα, γιατί καταρχήν μετακινούνται. Το να πας με μισή ώρα καθυστέρηση στον τόπο προορισμού σου, ιδιαίτερα τώρα λένε που είναι γιορτές και θα βγουν έξω, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Μισή ώρα με μία ώρα καθυστέρηση είναι για να πάει όλος ο πληθυσμός της Αττικής, που δεν θα πάει όλος, τα τρία εκατ. και το ένα εκατ. του πληθυσμού της Στερεάς, για να περάσει από τα μπλόκα του Κάστρου, για παράδειγμα, και των Θηβών για να πάει στην Αράχοβα, ας πούμε, όσοι πάνε που δε θα πάνε τώρα τα τέσσερα εκατ., θα πάνε αυτοί που έχουν κάποια χρήματα, κάποιο απόθεμα. Ε, θα καθυστερήσουν μια ώρα, τόσο είναι».

ο γ.γ του ΚΚΕ δήλωσε σίγουρος ότι κανείς πολίτης δεν θα βρεθεί απέναντι από τους αγρότες στις φετινές κινητοποιήσεις και κατηγόρησε την αστυνομία για τα επεισόδια στην Κρήτη. «Μα η κυρία ευθύνη εκεί είναι της αστυνομίας. Θα μπορούσε να αποφευχθεί όλο αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Κουτσούμπας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το αν θα αποδοθούν πολιτικές ευθύνες γαι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε πως «η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κλείσει το σκάνδαλο αυτό, για να αθωώσει τους υπουργούς της, για να αθωώσει τους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ που ίδια τους έβαλε εκεί, για να αθωώσει διάφορους δικούς της αγροτοπατέρες, τον κομματικό της στρατό, τους κυρίους “φραπέδες” και “χασάπηδες”, τις κυρίες και τους κυρίους με τις “φεράρι”. Αυτή είναι η ουσία και προβάλλουν όλη αυτή την κατάσταση. Δεν έκαναν προανακριτική επιτροπή, έτσι όπως θα έπρεπε να κάνουν, γιατί προανακριτική επιτροπή έπρεπε να γίνει με βάση όλα τα πορίσματα και με βάση όλα τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί. Με αποτέλεσμα τώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, από ό,τι μαθαίνουμε, να κάνει ενέργειες για να στείλει κατευθείαν στη δικαιοσύνη υπουργούς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, κάτι που δεν έκανε η κυβέρνηση, και έκανε μια Εξεταστική Επιτροπή, την οποία ακόμα και αυτή την υπονομεύει».

Στο ερώτημα αν μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, είναι κοινοτικός ο προϋπολογισμός, ο κ. Κουτσούμπας απάντησε πως δεν το γνωρίζει αλλά «το ότι φτάνουν ανώτερα στελέχη της Κομισιόν, ευρωπαϊκά κόμματα, άλλοι υπεύθυνοι δικαστικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει, καταρχάς αναδεικνύει το πρόβλημα ότι οι κύριοι υπουργοί, οι συγκεκριμένοι της κυβέρνησης, έχουν ποινικές ευθύνες και έπρεπε ήδη να έχουν καθίσει στο σκαμνί. Και αυτοί και όσους πριμοδότησαν και επιδότησαν χωρίς να είναι αγρότες, χωρίς να είναι κτηνοτρόφοι, με ψεύτικα στοιχεία».

Κουτσούμπας για δημοσκοπήσεις

«Δημοσκοπικά, η φθορά της κυβέρνησης, η φθορά της ΝΔ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από το 40% να βρίσκεται στο 25% ή δεν ξέρω το πολύ στο 30% με συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις δεν λέει και πολλά πράγματα. Ξέρετε, το να χάνεις 1,5 εκατ. ψηφοφόρους ή να σκέφτονται να ψηφίσουν άλλο κόμμα ή να μην ψηφίσουν και τίποτα, γιατί το ίδιο είναι και σε αυτή την περίπτωση, είναι μεγάλη απώλεια. Σημαίνει αγανάκτηση μεγάλη, σημαίνει μεγάλη δυσαρέσκεια και, άρα, η κυβέρνηση πρέπει να προβληματιστεί γι' αυτό» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «αντίστοιχα είναι και για τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα, εμφανίστηκε θέλοντας να φτιάξει, με νέο περιτύλιγμα και με παλιά υλικά, ένα κόμμα. Εμφανίζεται ότι είναι εν δυνάμει εκεί στο 13 έως 17% περίπου, κάπου πάντως κάτω από 20%, λένε θα το ψηφίσουν, κάπου δηλαδή στο ποσοστό που πήρε την τελευταία φορά, στο 17% ήταν. Το οποίο, βέβαια, άμα προσθέσεις τα κόμματα που απαρτίζουν τον όλο ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περιόδου του κ. Τσίπρα, δηλαδή τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Φάμμελο, τη Νέα Αριστερά με τον κ. Χαρίτση, το ΜέΡΑ25 με τον κ. Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας του κ. Κασελάκη και άλλες τέτοιες ομάδες εκεί γύρω είναι. Ε, για δέστε πόσο φτάνει. Αυτούς συγκεντρώνει και έχει μια δυναμική να πάει μέχρι το 17%. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το πάρει βέβαια και εκλογικά, πολιτικά αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σχολιάζω και δημοσκοπήσεις, πώς γίνονται και γιατί γίνονται».

Για την επιστροφή Τσίπρα

Το ζήτημα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει περιθώριο, για κανέναν άνθρωπο λογικό θα έλεγα, όχι απλά προοδευτικό ή αριστερό, για οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο να πατήσει πάλι τις γνωστές μπανανόφλουδες. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Δηλαδή, να χάσει και άλλο πολύτιμο χρόνο από τη ζωή του και από κάποια θετική εξέλιξη και να οδηγηθεί σε νέες απογοητεύσεις, σαν αυτές που ζήσαμε για παράδειγμα με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα ή παλιότερα που τις ζήσαμε με το ΠΑΣΟΚ που συνεργάστηκε και με τη ΝΔ και έφεραν όλα αυτά τα απαράδεκτα μνημόνια» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «εφεδρεία του συστήματος».

«Ένα κόμμα που λέει ότι θα φτιάξει από ίδια υλικά, από φθαρμένα υλικά, με τις ίδιες αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας για ένα δήθεν ανθρώπινο και δημοκρατικό καπιταλισμό, οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν ξανά και ξανά, και μέσα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Φέρνει μόνο μεγαλύτερη απογοήτευση και θα έλεγα και συντηρητική αναδίπλωση. Αυτή η πολιτική ατόμων σαν τον κ. Τσίπρα, και τέτοιων πολιτικών μορφωμάτων είναι που οδηγούν και έρχεται ξανά η "δεξιά", όπως λένε, η συντήρηση, η αντίδραση και πάει λέγοντας» τόνισε.

Κουτσούμπας για κόμμα Καρυστιανού

«Ακούμε πάρα πολλά, πραγματικά γίνεται ένα εμπόριο ελπίδας, πρόκειται όμως για εξαπάτηση. Κι αυτό γίνεται έχοντας συνεργούς, ο κ. Τσίπρας για παράδειγμα και όλοι αυτοί, και αυτούς που αποχώρησαν αργότερα και έφτιαξαν διάφορα προσωποπαγή κόμματα, αλλά και άλλοι που καλλιεργούν αυταπάτες και προσπαθούν να πάρουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, να διεκδικήσουν κάτι, οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν η κ. Καρυστιανού θα φτιάξει κόμμα. Εγώ την αντιμετωπίζω σαν μια γυναίκα, μια μάνα, η οποία έχει το δίκιο με το μέρος της, γιατί έχασε το παιδί της, όπως το έχουν και όλοι οι συγγενείς των 57 θυμάτων, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, οι φίλοι, οι γνωστοί, όλων αυτών που χάθηκαν. Και εμείς όλοι έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς, συντρόφους μας, φίλους ή συγγενείς που έχασαν ανθρώπους εκεί ή γνωρίζουν ανθρώπους που έχασαν. Εκεί το σκέφτεσαι.

»Όμως πολιτικό κόμμα, πολιτικό κίνημα μόνο με αυτό το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη δεν γίνεται. Γιατί το πολιτικό κόμμα θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της εσωτερικής πολιτικής, της οικονομίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τμήμα όλων αυτών είναι και η δικαιοσύνη, οπωσδήποτε, και ο ρόλος της. Είναι μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία η κυρία Καρυστιανού, ή όποιος άλλος προτίθεται να κάνει, δεν τα έχει θέσει και δεν έχει μιλήσει καθαρά. Βέβαια δικαίωμα του καθένα είναι να κάνει ό,τι θέλει, να έχει ό,τι φιλοδοξίες θέλει, να μην υπονομεύει όμως το δίκαιο αγώνα που δίνουν οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό και είμαστε στο πλευρό τους» δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Για τα ποσοστά του ΚΚΕ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παραδέχτηκε ότι προβληματίζει η απήχηση των ποσοστών, «όμως θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Για εμάς για παράδειγμα ότι υπάρχουν διάφορα κόμματα στην ελληνική κοινωνία, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα κόμματα έχουν εντελώς ταυτόσημες απόψεις σε όλα τα ζητήματα. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι υπάρχουν δυο όχθες εδώ, από τη μια με την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, την νεολαία, τις γυναίκες και απ' την άλλη αυτοί που είναι με το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπώλια που λέμε, τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές, που αυτούς υπηρετούν και όλο το μηχανισμό που στήνεται γύρω από αυτό. Στην ουσία υπηρετούν δύο στρατηγικές, δύο τεράστια οικονομικά ταξικά συμφέροντα που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα στο δια ταύτα. Όχι ότι δεν έχουν σε επιμέρους νομοσχέδια, ή σε άλλα ζητήματα, τα κόμματα διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Αυτό για να εξηγήσω το "5 κόμματα 2 πολιτικές", το παλιό σύνθημα και την ουσία του συνθήματος.

»Άρα λοιπόν, αυτό ισχύει, σε μια κοινωνία καπιταλιστική, σε μια κοινωνία ταξικών ανισοτήτων ισχύει ότι υπάρχουν τα κόμματα που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου αυτού του συστήματος, αυτού του κράτους, του σάπιου, του διεφθαρμένου και το Κομμουνιστικό Κόμμα που υπηρετεί εκ διαμέτρου διαφορετικά συμφέροντα από αυτά που υπηρετούν τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε και αυτό εκφράζεται. Για παράδειγμα για μας, το ζήτημα της πολιτικής συνειδητοποίησης, της ριζοσπαστικοποίησης της συνείδησης, που είναι πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα, έχει να κάνει για παράδειγμα με το ότι αλλάζει άρδην ο συσχετισμός δυνάμεων παντού. Δηλαδή στη νεολαία, στο φοιτητικό κίνημα, σε άλλους τομείς που δρουν νεολαιίστικες οργανώσεις έχουμε αλλαγή συσχετισμού. Η ΚΝΕ για παράδειγμα είναι πρώτη στα πανεπιστήμια. Έχουμε επίσης αλλαγή συσχετισμών στην εργατική τάξη. Η πλειοψηφία των Εργατικών Κέντρων σήμερα είναι μέλη, φίλοι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Σε ομοσπονδίες πολύ δυναμικών κλάδων, στην ίδια την ΑΔΕΔΥ στα ποσοστά που έχει και θα εκφραστεί και στο συνέδριο, είναι πρώτη δύναμη το ΚΚΕ. Και εκεί δεν είναι ένας και δύο, ψηφίσαν πάνω από 300-400 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι.

»Λέω λοιπόν, ότι σε αυτό που εμείς θεωρούμε ως κύριο ζήτημα και βασικό κριτήριο στη δράση μας, δηλαδή πώς δουλεύεις και παλεύεις να οργανωθεί το κίνημα του λαού, να βγει δηλαδή ο λαός στο προσκήνιο, ο ίδιος και όχι κάποια πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι υπουργοί ή κάποιοι κυβερνώντες ή άνθρωποι της εξουσίας που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά να βγει ο ίδιος ο λαός, αυτό εκφράζεται ακριβώς στις αρχαιρεσίες των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων σωματείων στην λαϊκή πάλη, στη μαζικοποίηση των αγώνων. Και εδώ έχουμε τεράστια βήματα. Το να φτάσει βέβαια όλος αυτός ο κόσμος να ψηφίσει και το ΚΚΕ χρειάζεται ανώτερη πολιτική ιδεολογική δουλειά. Αυτά τα συζητάμε ήδη εμείς στο συνέδριό μας για το πως θα βάλουμε το πρόγραμμα του κόμματος, τη συνολική πολιτική πρόταση του κόμματος σε συζήτηση πλατιά στο λαό και θα πείσουμε γι' αυτό. Και πείθουμε γι' αυτό. Κάποτε μας λέγανε είστε κολλημένοι στο 4% με 5%. Τώρα μας λένε είστε κολλημένοι στο 6% με 7%. Τώρα με τις δημοσκοπήσεις μας λένε είστε κολλημένοι άντε το πολύ στο 9% με 10%. Ε, αυτό δεν είναι και ακριβώς κόλλημα».

Κουτσούμπας για πρόωρες εκλογές και κυβερνήσεις συνεργασίας

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές ποτέ δεν βγάζουν το σύστημα από την κρίση του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και σημείωσε πως «μπορεί για κάποια στιγμή να δώσουν μια ανάσα στο σύστημα, με την έννοια ότι μπορεί κάπως να φτιαχτεί το πολιτικό σκηνικό, οι μεγάλες αντιθέσεις τους και μέσα στα ίδια τα κυβερνώντα κόμματα ή τα αστικά συνολικότερα κόμματα που λέμε εμείς να πάψουν να υπάρχουν ή να ελαφρυνθούν, να μειωθούν οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί, το “ξύλο” που πέφτει μέσα και στη ΝΔ και αλλού, το πολιτικό εννοώ ξύλο».

Για τους πρώην πρωθυπουργούς, δήλωσε πως «υπάρχουν σήμερα μεγάλες αντιθέσεις που εκφράζουν αντιθέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμα και τμημάτων του κεφαλαίου. Υπάρχει σήμερα και βιομηχανικό και τραπεζικό και εφοπλιστικό κεφάλαιο, εμπορικό κεφάλαιο, που έχουν και διαφορετικά συμφέροντα για το που θα στραφεί για παράδειγμα η οικονομία, τι μέτρα πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση ή ποια θα είναι η θέση μας στην ΕΕ ή αν θέλετε πολύ περισσότερο στον διεθνή περίγυρο, σ’ αυτό το διεθνές σκηνικό με τόσους πολέμους, με τόσους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων. Άλλοι μιλάνε για προσέγγιση ξανά με τη Ρωσία, να αφήσουμε ανοιχτά όλα τα ζητήματα και με την Κίνα, να μην έχουμε μονόπλευρο προσανατολισμό σαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει λέγοντας. Αυτά είναι υπαρκτά ζητήματα αντιθέσεων, προβληματισμών και αντιρρήσεων που έχουν και τμήματα που εκπροσωπεί σήμερα για παράδειγμα η κυβέρνηση της ΝΔ. Έτσι εξηγείται ο ρόλος αυτών. Γι' αυτό λέμε εμείς, κ. Ξενάκη, ότι περιμένοντας κάποιες εκλογές, είτε πρόωρες, είτε κάθε τέσσερα χρόνια, δεν λύνεται το πολιτικό πρόβλημα στην ουσία, δεν πάμε δηλαδή να λύσουμε τις αιτίες. Γιατί χρειάζεται ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Η πραγματική μάχη κατά την άποψή μας -και σεβαστείτε την αυτήν και ακούστε την και διαδώστε την γιατί είναι για το καλό του ελληνικού λαού- είναι ο ελληνικός λαός να βγει στο προσκήνιο με τους αγώνες του. Αν περιμένει διάφορους μεσσίες, καινούριους ή παλιότερους, διάφορους σωτήρες κάθε φορά που θα του λύσουν και θα τους αναθέσει να του λύσουν τα προβλήματα, δεν πρόκειται να γίνει παρά “μια τρύπα στο νερό”. Αυτό αφορά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που είπα, γιατί δυστυχώς ο τρόπος λειτουργίας αυτού του συστήματος είναι τέτοιος, αντιδημοκρατικός, είναι η σύγχρονη, να το πω έτσι, δικτατορία των μονοπωλίων, όσο και αν δεν σας αρέσει ο όρος».

Η λύση

«Ο σοσιαλισμός είναι, εμείς το λέμε καθαρά. Που θα εκφράζει τη συμμετοχή του λαού, που θα έχει κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής, που θα δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, στην αγροτιά να οργανωθεί εθελοντικά μέσα από παραγωγικούς συνεταιρισμούς που θα συνδέονται με τη βιομηχανία, την κοινωνικοποιημένη, και με όλη την οικονομία και με τις υπηρεσίες. Εκεί ο αγρότης θα μπορεί να βρει το δίκιο του, γιατί εκεί θα έχει εγγυημένες τιμές, θα έχει εγγυημένη απορρόφηση των προϊόντων του, θα έχει αξιοπρεπή ζωή -να είναι στο χωριό του δηλαδή και να έχει δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης που δεν υπάρχει τώρα, να έχει υγεία, παιδεία για τα παιδιά του δημόσια και δωρεάν να μπορεί να τα σπουδάζει, να έχει πολιτισμό- και βεβαίως να έχει όλη την απαραίτητη προστασία από το κράτος, από αυτό το εργατικό, το λαϊκό κράτος, πως να το πω, πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο θα τον προστατεύει από τις φυσικές καταστροφές, θα του δίνει τα απαραίτητα μηχανήματα και τις υποδομές. Γιατί τώρα κοιτάξτε να δείτε, με την ΚΑΠ και την ΕΕ και με τις κυβερνήσεις εδώ, για να μπει κάποιος στα προγράμματα επιδοτήσεων, στα προγράμματα της ΕΕ, για να κάνει στοιχειώδεις υποδομές, για να πάρει ακόμα και ένα τρακτέρ, αναγκάζεται να πληρώνει χοντρά στην τράπεζα, στον τραπεζίτη και να του σφίγγει τη θηλιά στο λαιμό με τα δάνεια συνεχώς, την ίδια ώρα που είναι καθηλωμένες ή μειωμένες οι κατώτατες τιμές, γιατί απλά και μόνο θέλουν φθηνή πρώτη ύλη τα μονοπώλια, οι διατροφικοί όμιλοι, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί είναι που ενισχύονται και από την ΚΑΠ της ΕΕ και από τις κυβερνήσεις. Αυτό το σύστημα του σοσιαλισμού θα λύσει αυτά τα ζητήματα» δήλωσε κλείνοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

{https://www.youtube.com/watch?v=CZUCC64iW7g}