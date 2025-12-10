Συγκίνηση έχει προκαλέσει η κίνηση του Νειμάρ, ο οποίος συνάντησε ξανά, τον παντοτινό θαυμαστή του.

Ο 19χρονος Ματέους, είναι το αγόρι, που κατά το έτος του 2012, έδινε τη δική του μάχη με τη λευχαιμία, και ο Νεϊμάρ, είχε βρεθεί στο πλευρό του.

Ο ευρέως γνωστός ποδοσφαιριστής, είχε αφιερώσει στο νεαρό – τότε – αγόρι, έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό στο γήπεδο, μία κίνηση που είχε συγκινήσει τους φιλάθλους της Σάντος.

Τότε, ο νεαρός, ήταν μόλις 6 ετών, ενώ στο σήμερα, έχοντας ξεπεράσει την περιπέτεια με την υγεία του, ήρθε ξανά σε επαφή με τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή, ενώ δημιούργησε και ένα ξεχωριστό βίντεο λέγοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που - όπως παραδέχτηκε - του είχε δώσει τεράστια δύναμη τότε.

«Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, γιατί τόσο εσύ όσο και η Σάντος είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Μου δώσατε κίνητρο για τη θεραπεία μου και θα σας ακολουθώ μια ζωή. Είναι ευτυχία να σε έχω δίπλα μου», ακούγεται να λέει ο Ματέους στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από τη Σάντος.

{https://x.com/SantosFC/status/1998530091928682922}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, στο τέλος της συνάντησης του σταρ με το νεαρό οπαδό, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν θερμά με τον Νεϊμάρ, να χαρίζει όπως και τότε, μία φανέλα της ομάδας, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και αρκετούς συμπαίκτες του.

{https://www.youtube.com/watch?v=Lj-eH6hg7Sc}

«Ο χρόνος πέρασε, ο Ματέους αντιμετώπισε και ξεπέρασε τη λευχαιμία, παρέμεινε ένθερμος οπαδός της Σάντος και επέστρεψε στο Προπονητικό Κέντρο Ρέι Πελέ για να επανενωθεί με το είδωλό του... και να αναδημιουργήσει τον χορό!», έγραψε η Σάντος στην ανάρτηση που πραγματοποιήθηκε.

Ο αποχαιρετισμός τους, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός, καθώς χόρεψαν για μία ακόμη φορά τον πανηγυρισμό, αναβιώνοντας την μνήμη και τη συνάντηση του 2012.