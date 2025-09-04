Ποδοσφαιριστής χαστούκισε γυναίκα διαιτητή που του έδειξε κόκκινη κάρτα (Βίντεο)

Η διαιτητής αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι του ποδοσφαιριστή.

Ένας ποδοσφαιριστής στην Κολομβία χαστούκισε τη διαιτητή που τον απέβαλε από το ματς, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Σε ματς ανάμεσα στις ομάδες Real Alianza Cataquera και Deportivo Quique, η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος πλησίασε τον πάγκο και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Χαβιέ Μπόλιβαρ της πρώτης ομάδας.

Τότε εκείνος τη χαστούκισε και απομακρύνθηκε. Η επίθεση εξόργισε τη διαιτητή, η οποία προσπάθησε να τον κλωτσήσει, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση αρκετών για να τη συγκρατήσουν, την ώρα που άλλοι έσπρωχναν τον ποδοσφαιριστή προκειμένου να απομακρυνθεί.

{https://x.com/Borda_analista/status/1962987612454760570}