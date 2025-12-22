Ο ποδοσφαιριστής πήγε να κάνει τούμπα, προσγειώθηκε με τον λαιμό και το κεφάλι.

Το γκολ που πέτυχε ο Πάτσον Ντάκα στις καθυστερήσεις ήταν πολύτιμο για τη Ζάμπια, αλλά ο πανηγυρισμός του ποδοσφαιριστή παραλίγο να καταλήξει σε τραυματισμό.

Η Ζάμπια αντιμετώπισε το Μάλι στην Καζαμπλάνκα, στο πρώτο ματς της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και έχανε 1-0, έως τις καθυστερήσεις. Στο 92ο λεπτό ο Ντάκα ισοφάρισε με κεφαλιά και αμέσως έτρεξε να πανηγυρίσει.

Ο 27χρονος επιθετικός της Λέστερ μάλλον ήθελε να κάνει κάτι σαν τούμπα στον αέρα, όμως δεν υπολόγισε καλά, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με τον λαιμό και το κεφάλι. Παρά την ανησυχία που προκάλεσε αυτή η εικόνα, ο ποδοσφαιριστής σηκώθηκε αμέσως και φαίνεται πως γλίτωσε από τύχη τον τραυματισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=XqL6Wka4xmQ}