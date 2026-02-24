«Αντισταθείτε, αντισταθείτε, αντισταθείτε» το μήνυμα του Ρόμπερτ ντε Νίρο στους Αμερικανούς.

Σε μία βαθιά συναισθηματική συνέντευξη ο Ρόμπερτ ντε Νίρο επιτέθηκε ευθέως για μία ακόμα φορά στον Ντόναλντ Τραμπ περιγράφοντας μία ζοφερή πραγματικότητα λόγω της πολιτικής του προέδρου.

«Είναι παράλογο. Ποτέ δεν τον έπαιρνες σοβαρά ως Νεοϋρκέζο. Υπάρχει μία λέξη που διάβασα σε ένα άρθρο, κακιστοκρατία», είπε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και εξήγησε πως η λέξη προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. «Κακιστοκρατία» είναι το πολιτικό σύστημα εκείνο, στο οποίο οι χειρότεροι πολίτες έχουν κάνει κατάληψη της εξουσίας και διοικούν μια χώρα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έκανε έκκληση στον κόσμο να «αντισταθεί» στον Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκησή του.

«Είναι σκληρός, είναι κακός, είναι σαδιστής. Είδατε τι έκανε με τον ICE» συνέχισε ο ντε Νίρο. «Η ιστορία είναι η χώρα μας και ο Τραμπ την καταστρέφει και ποιος ξέρει ποιοι είναι οι λόγοι, που έχει αλλά είναι άρρωστο, είναι χάλια» είπε ο ντε Νίρο μεταξύ άλλων και επισήμανε «Εμείς πρέπει να σώσουμε αυτήν τη χώρα».

«Πρέπει να εξυψώσεις τον κόσμο» είπε με τρεμάμενη φωνή. «Πρέπει να τους ενώσεις. Δεν μπορείς να διχάζεις τον κόσμο, δεν μπορεί να νικήσεις με αυτόν τον τρόπο» επέμεινε. «Είναι μία συνθήκη που δεν κερδίζεις, και κοιτάξτε τι έχουμε εδώ είναι σχεδόν λες και η μοίρα σου είναι να καταστρέψεις, μια απόπειρα να καταστρέψει αυτή τη χώρα και ίσως να μην καταλαβαίνεις ούτε καν το γιατί. Άρα είναι δική μας δουλειά να σώσουμε τη χώρα».

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο απάντησε πως «το μόνο που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντισταθούν, να αντισταθούν, να αντισταθούν» επανέλαβε. «Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Δεν θα έρθει εύκολα. Ξέρεις υπάρχει κάποια στιγμή που ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις αυτό για τη ζωή σου και για την επιβίωσή σου. Θα πρέπει να πηδήξεις και να τρέξεις μέσα από τη φωτιά γιατί αν δεν το κάνεις, δεν θα ξεφύγεις, και αυτό πρέπει να κάνουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.

«Ο πατέρας του θα πρέπει να ήταν τέρας, δεν ξέρω, αλλά το να μεγαλώσεις ένα παιδί σας αυτό. Είναι ευαίσθητος, λένε, και δεν πρέπει να το στενοχωρείς γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παράτα με» είπε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι δεν θα πρέπει καν να του δίνεται το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος.