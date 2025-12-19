Η φωτογραφία που ανάρτησε στα social media ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για το σώμα του και τη φυσική κατάστασή του και δεν το κρύβει. Εξάλλου, φροντίζει να τροφοδοτεί συχνά με σχετικό περιεχόμενο τους ακολούθους του στα social media.

Όπως έκανε σήμερα, όταν ανάρτησε φωτογραφία του αμέσως μετά τη σάουνα, που αποκαλύπτει την εξωπραγματική γράμμωση του 40χρονου σταρ του ποδοσφαίρου.

Η ταπεινοφροσύνη δεν συγκαταλέγεται στα ταλέντα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πολλές φορές κομπάζει για το σώμα του. Όπως έκανε στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι είναι πιο όμορφος από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο, εάν περπατούσε με τον Μπέκαμ στην Κοπακαμπάνα, ο ίδιος θα συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη προσοχή, «100%». «Το πρόσωπό του είναι όμορφο, ναι, αλλά το υπόλοιπο είναι φυσιολογικό. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός, είμαι τέλειος», συμπλήρωσε γελώντας.

