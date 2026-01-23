Απίστευτα και όμως αληθινά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από μία πρωτοφανή απάτη στη Ζάκυνθο.

Ένας άνδρας 60 ετών παρουσιαζόταν στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου ως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρέμι Μόουζες, καταφέρνοντας μάλιστα να πείσει μέχρι και αθλητικούς συλλόγους του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο λίγο μετά την πανδημία του Covid, αγοράζοντας μάλιστα μια πολυτελή κατοικία στη περιοχή του Αργασίου. Ο 60χρονος συστηνόταν στους κατοίκους του νησιού ως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ρέμι Μόουζες και είχε προσφερθεί μέχρι και να προπονήσει την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του νησιού αφιλοκερδώς. Κάποιοι από τους κατοίκους υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για πιθανή απάτη, ωστόσο οι γνώσεις του για το ποδόσφαιρο σε συνδυασμό με τη συνήθεια κάποιων ανθρώπων να μετακομίζουν σε άλλες περιοχές για μια πιο ήρεμη ζωή μετά τη σύνταξη τους ενίσχυε το αφήγημα του απατεώνα.

Κάτοικοι του νησιού ανέφεραν στο MEGA τα εξής: «Ήταν πολύ φιλικός, φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήξερε… Και μεταδοτικός ήταν, φαινόταν ότι ήξερε ποδόσφαιρο. Μας είχε κάνει λίγο εντύπωση, αλλά ξέρετε γιατί πολλοί του εξωτερικού όταν βγαίνουν στη σύνταξη προτιμούν κάτι πιο ήσυχο, για την ξεκούρασή τους ίσως να έχουν και ένα χόμπι και να θέλουν να βοηθήσουν μία νέα, γυναικεία ομάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγαμε ότι δεν μοιάζει για την ηλικία του».

Η είδηση του θανάτου έφτασε μέχρι την Βρετανία

Ο 60χρονος όσο ζούσε στη Ζάκυνθο «έφυγε» από τη ζωή, με δημοσιεύματα να γράφουν για τον θάνατο του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρέμι Μόουζες. Η είδηση έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Πολλοί είναι αυτοί που έστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ρέμι, καθώς ο 60χρονος είχε πολλές ομοιότητες με τον πρώην ποδοσφαιριστή.

Η οικογένεια του αληθινού Ρέμι Μόουζες διέψευσε άμεσα τα δημοσιεύματα αναφέροντας ότι ο πρώην μέσος της αγγλικής ομάδας είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέροντας: «Η οικογένεια του Ρεμί Μόουζες μας επιβεβαίωσε ότι οι φήμες για τον θάνατό του είναι εντελώς ψευδείς. Είναι καλά στην υγεία του και σε καλή διάθεση».

Στην Ζάκυνθο η τοπική κοινωνία είναι μπερδεμένη, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς γίνεται ο 60χρονος να υποδύθηκε τον Remi Moses για τόσα χρόνια χωρίς να κινήσει υποψίες. Ο ίδιος πάντως ο Ρέμι Μόουζες αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός και δεν προέβει σε κάποια δήλωση, σεβόμενος τον θάνατο του ανθρώπου.