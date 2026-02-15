Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.α.) θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συμβολή της Τροχαίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες θα γίνει στο τμήμα της Αττικής Οδού, στην είσοδο Ασπρόπυργου – είσοδο Φυλής, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο και κατόπιν σχετικής απόφασης της Τροχαίας, ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης θα παραταθούν για έξι ακόμη ημέρες, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός Α.Ε., από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Επίσης, κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα-Κέντρο να ΜΗΝ εισέρχονται στην Αττική Οδό και να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προορισμός Αεροδρόμιο μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Προορισμός Λαμία μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Προορισμός Αθήνα – Κέντρο, μέσω Λεωφόρου Αθηνών

Μόνο οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης εντός της σήραγγας Λιοσίων, στο τμήμα από Ασπρόπυργο έως Λεωφόρο Φυλής, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα και σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Τροχαίας, από τη Δευτέρα 16/02 και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22/2 και ώρα 06:00 π.μ., κλειστό θα παραμείνει, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και μόνο, το τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) έως και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6) συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Παράλληλα, κλειστές θα είναι οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες αφορούν εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας / σιδηροδρομικής γέφυρας, οι οποίες εκτελούνται από την εταιρία «Αττική Οδός Α.Ε.».

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί ανάλογα με τον προορισμό τους καλούνται να ακολουθούν τα παρακάτω:

-Οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα-Κέντρο να ΜΗΝ εισέρχονται στην Αττική Οδό και να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

o Προορισμός Αεροδρόμιο μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

o Προορισμός Λαμία μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

o Προορισμός Αθήνα – Κέντρο, μέσω Λεωφόρου Αθηνών

Μόνο οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.α.) θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα με τη συμβολή της Τροχαίας.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.