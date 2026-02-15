Η ανάρτησή του με αφορμή τη μετακίνηση δημοσίευσής του σε «χαμηλότερη ροή» στο Facebook.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολιάζει αρνητικά την «κίνηση» του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης να τοποθετήσει «σε πιο χαμηλή ροή» μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος σχετικά με την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του: «Αποφάσισαν να μετακινήσουν την δημοσίευση που έκανα πριν λίγες ώρες για τις φωτογραφίες ντοκουμέντο από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, «σε πιο χαμηλή ροή»! Δηλαδή να μπορούν να τις δουν πολύ λιγότεροι. Η ιστορική αλήθεια για την βία και τα εγκλήματα του Ναζισμού, πρέπει όχι μόνο να προβάλλεται ανεμπόδιστα, αλλά και να διδάσκεται. Οχι να αποσιωπάται!».

«Μόλις έλαβα αυτό το μήνυμα από το Facebook! Αποφάσισαν να μετακινήσουν την δημοσίευση που έκανα πριν λίγες ώρες για τις φωτογραφίες ντοκουμέντο από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, «σε πιο χαμηλή ροή»! Δηλαδή να μπορούν να τις δουν πολύ λιγότεροι.

Το επιχείρημα για αυτή την ολοφάνερα άστοχη απόφαση, είναι προφανώς λάθος, γιατί η δημοσίευση μου δεν εμπεριέχει, κανένα απολύτως βίντεο.

Και σε κάθε περίπτωση, η ιστορική αλήθεια για την βία και τα εγκλήματα του Ναζισμού, πρέπει όχι μόνο να προβάλλεται ανεμπόδιστα, αλλά και να διδάσκεται. Οχι να αποσιωπάται!

Λαοί και κοινωνίες χωρίς ιστορική μνήμη, ή με λογοκριμένη την ιστορική αλήθεια, είναι καταδικασμένοι να ξαναζήσουν τα ίδια. Ποτέ πια Ναζισμός και Φασισμός!».

