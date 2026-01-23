«Κανείς και καμμία δεν μπορεί μόνος του. Η ισχύς εν τη ενώσει. Το διαίρει και βασίλευε είναι η χαρά του Μητσοτάκη», τονίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει δίκιο! Χρειάζεται ένα ισχυρό μέτωπο συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με βάση ένα κοινό πρόγραμμα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ευχόμενος «να εισακουστεί από το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Μακάρι να ακούσουν το μήνυμα και οι άλλες δυνάμεις του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Ο πολυκερματισμός, η περιχαράκωση και η διαίρεση είναι συνταγή αποτυχίας και ήττας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δ. Παπαδημούλη:

Μόνον έτσι μπορεί να αποτραπεί μια τρίτη θητεία με Κυβέρνηση Δεξιάς στην Ελλάδα και η επέλαση του Τραμπισμού αλά γκρέκα.

Μόνον έτσι μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα με περισσότερη δικαιοσύνη και εντιμότητα, για να βελτιωθεί η θέση των πολλών και των ασθενέστερων.

Μακάρι να εισακουστεί από το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Μακάρι να ακούσουν το μήνυμα και οι άλλες δυνάμεις του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Ο πολυκερματισμός, η περιχαράκωση και η διαίρεση είναι συνταγή αποτυχίας και ήττας.

Η κοινωνική πλειοψηφία και ιδίως ο κόσμος της ευρύτερης αριστεράς, ζητά και πιέζει για πολιτική αλλαγή. Και αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενότητα και συνεργασία.

Κανείς και καμμία δεν μπορεί μόνος του. Η ισχύς εν τη ενώσει. Το διαίρει και βασίλευε είναι η χαρά του Μητσοτάκη!

