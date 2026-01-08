Του εργαζόμενους στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ απαθανάτισε κατά λάθος ένας ταξιδιώτης.

Το χιόνι μπορεί να προμηνύει προβλήματα στις αερομεταφορές αλλά μάλλον δεν έχουν την ίδια εντύπωση και οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια. Τουλάχιστον, όχι αυτοί οι δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Σίπχολ στο Άμστερνταμ.

Ένας ταξιδιώτης βρισκόταν στο αεροδρόμιο όταν θέλησε να βγάλει εικόνες και βίντεο από το χιονισμένο τοπίο. Την ίδια στιγμή δύο εργαζόμενοι ενθουσιασμένοι από το χιόνι άρχισαν να παίζουν χιονοπόλεμο και ο φακός τους απαθανάτισε.

Οι εικόνες τους έχουν γίνει viral αν και κανείς δεν γνωρίζει εάν υπήρξαν επιπτώσεις για τη χαλαρή τους διάθεση.

Το θέαμα πάντως είναι ευχάριστο.

{https://www.instagram.com/reel/DTNNl2oDCfs/}