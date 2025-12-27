Ο Κλεμάν Τουρπέν αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής για το 2025 από την IFFHS (σ.σ. Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, που ιδρύθηκε το 1984).
Ο Γάλλος ρέφερι, διαδέχθηκε τον Πολωνό, Σιμόν Μαρτσίνιακ (2022 και 2023) και τον συμπατριώτη του, Φρανσουά Λετεξιέ (2024).
Παρών στους 10 κορυφαίους διαιτητές της υφηλίου από το 2019, ο Τουρπέν έφθασε στην κορυφή για τις «εξαιρετικές του εμφανίσεις σε ηπειρωτικές διοργανώσεις, επιδεικνύοντας έλεγχο, ψυχραιμία και αξιοσημείωτη τοποθέτηση», όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ η αντίστοιχη διάκριση για τις γυναίκες, αφορά στην Ιταλίδα, Μαρία Σόλε Καπούτι, την πρώτη γυναίκα διαιτητή στην Serie A.
Η πρώτη 10άδα με τους κορυφαίους διαιτητές για το 2025, έχει ως εξής:
- Κλεμάν Τουρπέν 65 βαθμοί
- Φρανσουά Λετεξιέ 55
- Σιμόν Μαρτσίνιακ 55
- Ιστβαν Κόβατς (Ρουμανία) 54
- Μάϊκλ Ολιβερ (Αγγλία) 53
- Φέλιξ Τσβάϊερ (Γερμανία) 45
- Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία) 41
- Αλιρεζά Φαγκανί (Αυστραλία) 25
- Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία) 25
- Σάντρο Σέρερ (Ελβετία) 12