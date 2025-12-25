Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στους 100 πιο ακριβούς συλλόγους σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εξειδικευμένης ιστοσελίδας transfermarkt που καθόρισε για πρώτη φορά τις αξίες αγοράς το 2004, o Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα που συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα, είναι στην 93η θέση με εκτιμώμενη αξία 136,35 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο από την προηγούμενη εκτίμηση και κατάταξη.

Πιο ακριβός του παίκτης είναι ο Χρήστος Μουζακίτης με εκτιμώμενη αξία 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο με 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους Μαδριλένους να έχουν τέσσερις παίκτες αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ - τους Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Βινίσιους Τζούνιορ και Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική της αξία μειώθηκε ελαφρώς στην τελευταία ενημέρωση της Premier League, η Άρσεναλ κατέχει τη δεύτερη πιο πολύτιμη ομάδα στον κόσμο με 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα ξεπέρασαν τη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου μετά από αρκετές αφίξεις υψηλού προφίλ και διατήρησαν αυτό το πλεονέκτημα μετά την ενημέρωση του Δεκεμβρίου.

Η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας είναι αναμφισβήτητα η πιο... ακριβή κατηγορία στον κόσμο με αξία 12,78 δισ. ευρώ και η Μάντσεστερ Σίτι (1,19 δισ. ευρώ) και η Τσέλσι (1,18) βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα μαζί με την Παρί Σεν Ζερμέν (1,19).



Επτά ομάδες έχουν ομάδες αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με τη Μπαρτσελόνα (1,12) και τη Λίβερπουλ (1,04) να προστίθενται στην πρώτη επτάδα.



Η Μπάγερν Μονάχου (8η-980,65 εκατομμύρια ευρώ) έχει άνετα την πιο ακριβή ομάδα στην Budesliga με 981 εκατομμύρια ευρώ, Την 9η και 10η θέση της κατάταξης, καταλαμβάνουν, Τότεναμ (878,50) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (719,15) αντίστοιχα, με την Ίντερ (12η-670,30) να προηγείται της Serie A με 670 εκατομμύρια ευρώ.



Η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ομάδων της Premier Leaguer και των άλλων πρωταθλημάτων αποδεικνύεται από 11 αγγλικούς συλλόγους που βρίσκονται στην πρώτη είκοσι. Είναι ενδιαφέρον ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (463 εκατομμύρια ευρώ) είναι η πιο ακριβή ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων στην 23η θέση, ενώ η Γαλατασαράι (45η-289,85) κατατάσσεται δύο θέσεις μπροστά από την αντίπαλό της Φενέρμπαχτσε (47η-270,50).