Τα σημεία στην Αττική, όπου αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων.

Αυλαία πέφτει αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, για δεκάδες καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σε μια από τις μεγαλύτερες αναστολές λειτουργίας στην ιστορία του οργανισμού.

Η απόφαση των ΕΛΤΑ προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοικητικούς, ενώ ήδη βουλευτές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και νησιωτικές περιοχές ζητούν επανεξέταση του σχεδιασμού, κάνοντας λόγο για «αποψίλωση υπηρεσιών πρώτης ανάγκης» και πλήγμα στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη λίστα που έγινε γνωστή, στην Αττική αναστέλλεται η λειτουργία καταστημάτων σε καίρια σημεία όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντη, το Αεροδρόμιο Αθηνών, η Ακρόπολη, ο Άλιμος, το Μαρούσι, τα Άνω Λιόσια, ο Ασπρόπυργος, η Βούλα, τα Βριλήσσια, το Γαλάτσι, ο Γέρακας, η Δάφνη, η Δραπετσώνα, το Θησείο, οι Θρακομακεδόνες, το Καλαμάκι, ο Χολαργός και το Χαϊδάρι, μεταξύ άλλων.

Στον Πειραιά κλείνουν δομές σε Καλλίπολη, Νίκαια και Πέραμα. Στη Θεσσαλονίκη η απόφαση αφορά νευραλγικά σημεία όπως η ΒΙ.ΠΕ.Θ., η Συκιές, η Ιωνία, το Πανόραμα, η Αγία Τριάδα, η Πυλαία και το κατάστημα στο Δικαστικό Μέγαρο. Κλείσιμο καταγράφεται επίσης σε Πάτρα, Ρόδο, Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν έντονη ανησυχία, μιλώντας για υποβάθμιση υπηρεσιών σε κατοικημένες περιοχές και ταυτόχρονα για δυσανάλογη επιβάρυνση ευάλωτων ομάδων, ηλικιωμένων και μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στα φυσικά καταστήματα.

Δημοτικοί φορείς καταγγέλλουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση και προειδοποιούν για «κενά στην εξυπηρέτηση πολιτών» και κίνδυνο εγκατάλειψης περιοχών που δεν διαθέτουν ισχυρή ψηφιακή πρόσβαση.

Την ίδια στιγμή, βουλευτές από όλες τις παρατάξεις καταθέτουν ερωτήσεις στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής των σημείων που κλείνουν και καλούν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσουν την πολιτική περικοπών.

Κάνουν λόγο για «βιαστικές κινήσεις» και προειδοποιούν ότι η υποστελέχωση και η συρρίκνωση δικτύου «υπονομεύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του οργανισμού».

Παράλληλα, στη δημόσια συζήτηση τίθεται και ο ρόλος του Υπερταμείου, το οποίο αποτελεί βασικό μέτοχο των ΕΛΤΑ και έχει λόγο στη στρατηγική τους.

Βουλευτές και τοπικές αρχές κατηγορούν το Υπερταμείο ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής «εξορθολογισμού», προωθεί ένα μοντέλο με αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση κόστους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνουν, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων «μεταφράζονται σε απώλεια πρόσβασης βασικών υπηρεσιών για τις τοπικές κοινωνίες».

Παρά τις αντιδράσεις, τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός αποτελεί μέρος αναδιάρθρωσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας.

Ωστόσο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν οι πιέσεις των τοπικών κοινωνιών και των βουλευτών θα φρενάρουν την υλοποίηση του σχεδίου ή αν πρόκειται για την αρχή βαθύτερων αλλαγών στο ταχυδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ σταματούν να λειτουργούν από αύριο: