Την απόφαση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην αμερικάνικη κυβέρνηση να ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας για εμπορικές πτήσεις.

«Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν, πολύ σύντομα, να βρεθούν ξανά στη Βενεζουέλα και να είναι ασφαλείς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή έρχεται 4 εβδομάδες μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Οι Δημοκρατικοί απειλούν τον Τραμπ για «κλείσιμο» της Γερουσίας

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία των ΗΠΑ απειλούν να «μπλοκάρουν» τη ψηφοφορία για το νέο σχέδιο δαπανών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την καταστολή της μετανάστευσης.

Το πακέτο δαπανών του Ντόναλντ Τραμπ που χρηματοδοτεί το Πεντάγωνο και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλες υπηρεσίες αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την υλοποίησή του, καθώς

καθώς ακόμη δεν έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για να προχωρήσει. Οι Δημοκρατικοί απειλούν να μπλοκάρουν το πακέτο, απαιτώντας από τους Ρεπουμπλικάνους περιορισμούς στις πολιτικές μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου να δώσουν τις ψήφους τους. Ο χρόνος πιέζει, καθώς η ψήφιση του νομοσχεδίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης.

Τι είναι το «κλείσιμο» της κυβέρνησης

Με το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εννοείται ότι όλες οι μη-βασικές λειτουργίες της κυβέρνησης παγώνουν.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση που εγκρίνεται από το Κογκρέσο για να επιτρέψει στον πρόεδρο να υπογράψει νομοθεσία για τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος.Εάν δεν μπορούν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση (λόγω πολιτικών διαφορών - και η Αμερική είναι φυσικά πικρά διχασμένη), τότε αυτές οι υπηρεσίες αναγκάζονται να κλείσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά και δεν πληρώνονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε πως δεν επιθυμεί κλείσιμο της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως ούτε οι Δημοκρατικοί θέλουν να φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο.

«Θα εργαστούμε με δικομματικό τρόπο να να μην έχουμε κλείσιμο. Δεν θέλουμε κλείσιμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.