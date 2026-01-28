Η Nicki Minaj επανέλαβε την αμφιλεγόμενη υποστήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στο κοινό ότι του ασκούν bullying και τον συκοφαντούν.

Η ράπερ - σούπερ σταρ της χιπ χοπ Nicki Minaj, κατά κόσμο Onika Tanya Mara από το Τρινιντάτ και Τομπάγκο, ανέβηκε στο βήμα χεράκι - χεράκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε η μεγαλύτερη φαν του.

Αυτά συνέβησαν κατά τη σύντομη ομιλία της σε μια συνεδρία «Σύνοδος Κορυφής για τους Λογαριασμούς Τραμπ» την Τετάρτη στην Ουάσινκγτον.

Η Nicki Minaj επανέλαβε την αμφιλεγόμενη υποστήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στο κοινό ότι ασκούν bullying στον Τραμπ και τον συκοφαντούν. «Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω», είπε η Minaj, σφίγγοντας το χέρι του Τραμπ «αλλά θα πω ότι είμαι πιθανώς η Νο. 1 θαυμάστρια του προέδρου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Και το μίσος για αυτά που έχουν να πουν οι άνθρωποι, δεν με επηρεάζει καθόλου. Στην πραγματικότητα με παρακινεί να τον υποστηρίξω ακόμα περισσότερο. Και θα παρακινήσει όλους μας να τον υποστηρίξουμε περισσότερο. Δεν θα τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν με τον εκφοβισμό τους. Οι εκστρατείες συκοφάντησης, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Έχει πολλή δύναμη από πίσω του και ο Θεός τον προστατεύει... Αμήν;» ψιθύρισε σε κάποιον εκτός σκηνής για να δει εάν έπρεπε να έφυγε.

Ο Τραμπ γύρισε και της είπε ότι «τα πήγαμε αρκετά καλά με την κοινότητά σας», προφανώς μιλώντας για τους μαύρους υποστηρικτές του ενώ αστειεύτηκε για τα πλούτη της, αξίας 16 δισ. δολ.

{https://twitter.com/atrupar/status/2016552402887856646}

Η Minaj ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων για τη χρηματοδότηση των Λογαριασμών Τραμπ, αν και δεν έχει εξηγήσει πώς αυτές οι συνεισφορές θα διοχετευτούν ειδικά στους θαυμαστές της.

«Λογαριασμοί Τραμπ» είναι το όνομα που δίνεται στους ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης του Άρθρου 530Α, ως μέρος της πρόσφατα ψηφισθείσας νομοθεσίας περί φόρων και δαπανών, στην οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταθέσει 1.000 δολάρια σε επενδυτικούς λογαριασμούς για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2025 και 2028, εάν οι γονείς εγγράψουν τα παιδιά τους κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

«Σε δεκαετίες από Τώρα πιστεύω ότι οι Λογαριασμοί Τραμπ θα μείνουν στη μνήμη μας ως μία από τις πιο μετασχηματιστικές καινοτομίες πολιτικής όλων των εποχών} είπε ο ίδιος επαινώντας τον εαυτό του.

{https://twitter.com/NICKIMINAJ/status/2016592261895635197}

Η Nicki Minaj από την άλλη είχε διαφημίσει εκ των προτέρων την εμφάνισή της στην εκδήλωση της Τετάρτης, γράφοντας στο Χ πριν από τέσσερις ημέρες ότι οι Λογαριασμοί Τραμπ αντιπροσώπευαν «το πραγματικό νόημα της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Η πρώιμη οικονομική παιδεία και η οικονομική υποστήριξη για τα παιδιά μας θα τους δώσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στη ζωή».

Η ίδια δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τον πρόεδρο, προς απογοήτευση πολλών φανς της, οι οποίοι έχουν διχαστεί έντονα μετά την έντονη στροφή της ράπερ προς τα δεξιά.

Τον Δεκέμβριο, η ράπερ έκανε έκπληξη στο συνέδριο AmericaFest του Turning Point USA, δίνοντας μία συνέντευξη στην οποία επαίνεσε ένθερμα την τρέχουσα κυβέρνηση και αποκάλεσε τον Τραμπ «όμορφο και κομψό». Σε εκείνη τη συγκέντρωση, αποκάλεσε επίσης τους οπαδούς του MAGA «τα κουλ παιδιά», υπονόησε ότι οι λευκές γυναίκες έχουν πέσει θύματα αντίστροφων διακρίσεων, καθώς η ομορφιά των μαύρων γυναικών έχει αναβαθμιστεί και έκανε μια αμήχανη αναφορά στον αντιπρόεδρο ως «τον δολοφόνο Τζέι Ντι Βανς».