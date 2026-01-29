Έντονες αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ντόναλντ Τραμπ η χθεσινή (28/1) συνέντευξη Tύπου του πρόεδρου της FED, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με την απόφαση για την διατήρηση των επιτοκίων στο ίδιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ αποκάλεσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social «βλάκα» τον Πάουελ, υποστηρίζοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια άμεσα.

{https://x.com/Phoenix8Nexus/status/2016893327975535070}

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απαίτησή του για χαμηλότερα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα έπρεπε να δανείζεται φθηνότερα από κάθε άλλη οικονομία παγκοσμίως. Όπως και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, μέρος του μηνύματός του ήταν γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, επιλογή που χαρακτηρίζει συχνά τον τρόπο επικοινωνίας του.

Στο ίδιο σχόλιο, ο Τραμπ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε «βλάκα», κλιμακώνοντας την κριτική του προς τη Fed και τη νομισματική της πολιτική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τελευταίο διάστημα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επανέρχεται συστηματικά με δημόσιες τοποθετήσεις για τα επιτόκια, επιμένοντας ότι ο πληθωρισμός δεν συνιστά πλέον απειλή για την αμερικανική οικονομία και ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής.

Την ίδια ώρα, η Fed επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, μετά τις διαδοχικές μειώσεις που είχαν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Στην απόφασή της επισημαίνει ότι, παρά την ισχυρή ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ανεργίας στο 4,4%, ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο Jerome “Too Late” Powell αρνήθηκε και πάλι να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να τα διατηρήσει τόσο υψηλά.

Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ.

Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη χώρα μας εξαιτίας των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών με χαμηλά επιτόκια, που θεωρούνται κομψές, σταθερές και πρώτης τάξεως, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν.

Τα δασμολογικά τέλη που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας.

Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής.

Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά ισχυρή και δυνατή, πολύ πιο ισχυρή και δυνατή από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Αντιστοίχως με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»