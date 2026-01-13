Η κοινή δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ που υπογράφουν και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες.

Σε μία δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, μετά την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ, προχώρησαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Τζερόμ Πάουελ. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Πάουλε έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του».

Τη δήλωση υπογράφουν, εκτός από την Κριστίν Λαγκάρντ, οι:

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας

Erik Thedéen, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας.

Christian Kettel Thomsen, Επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας

Martin Schlegel, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας

Michele Bullock, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας

Tiff Macklem, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, καθώς και οι

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος της Τράπεζας Διεθνώς Διακανονισμών (BIS)

Pablo Hernández de Cos, Γενικός διευθυντής της ΒΙS.

Σύμφωνα με τον Guardian, περισσότερα ονόματα αναμένεται να προστεθούν στην κοινή δήλωση, αργότερα σήμερα Τρίτη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα.

Ωστόσο, η σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών πήρε δραματική τροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Πάουελ εξέδωσε μια έντονα διατυπωμένη βιντεοσκοπημένη δήλωση, λέγοντας ότι διώκεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε την κίνηση «πρωτοφανή ενέργεια, που πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών της κυβέρνησης και της συνεχιζόμενης πίεσης» για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από την ποινική έρευνα για τον Πάουελ, ισχυριζόμενος στο NBC News ότι «Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό».

Η Fed έχει μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο Τραμπ την έχει προτρέψει να κινηθεί πιο γρήγορα, με προσωπικές επιθέσεις κατά του Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο».