Και μιλάει για «παρακράτος» των υποκλοπών.

Μάλλον δεν δόθηκε η προσοχή που αρμόζει στη δήλωση του Βαγγέλη Βενιζέλου για τις υποκλοπές.

Όχι μόνο για τις αναφορές του στο «παρακράτος των υποκλοπών».

Αλλά κυρίως για όσα καταλαβαίνει κάποιος που θα επιχειρήσει να διαβάσει «Πίσω από τις γραμμές».

Ο Β. Βενιζέλος επιμένει για διώξεις υπουργών από την επόμενη Βουλή. Και για το θέμα των υποκλοπών.

Και προειδοποιεί ξανά για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λογικά το επόμενο διάστημα θα καταστήσει περισσότερο εμφανείς τις θέσεις του αυτές, δεν θα τις διακρίνει μόμο κάποιος που θέλει να δει πίσω από τις γραμμές...

Β.Σκ.