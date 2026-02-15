Αφήνει ανοιχτό το θέμα για το αν ισχύει η συνταγματική αναθεώρηση σε μια «Βουλή μια ημέρας».

Νέες φωτιές ανάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαμηνύοντας πως οι αμιγώς δικονομικές διατάξεις που δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ να καταλαμβάνουν και τις υπό διερεύνηση υποθέσεις που αφορούν την παρούσα κυβέρνηση.

«Εκεί που οι διατάξεις είναι αμιγώς δικονομικές και δεν εμπεριέχουν στοιχεία ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, όπου και απαγορεύεται η αναδρομή. Αλλιώς σκεφτείτε τι λένε, οι δικές μας ευθύνες για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει, πάνε, έφυγαν, κρύφτηκαν… », ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευ. Βενιζέλος μιλώντας στον

«Σκάι» και τον Παύλο Τσίμα, στέλνοντας ένα σοβαρό μήνυμα στο Μαξίμου.

Ταυτόχρονα ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ότι αν υπάρχει «Βουλή μιας ημέρας», αν δηλαδή γίνουν εκλογές και δεν προκύψει κυβέρνηση και η χώρα οδηγηθεί σε νέες εκλογές, μπορεί η επόμενη Βουλή να μην δύναται να ολοκληρώσει την αναθεώρηση. «Είναι υπό συζήτηση το θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι νέες παρεμβάσεις του Ευ. Βενιζέλου αναμένεται να φέρουν νέες, πιο σκληρές επιθέσεις εναντίον του από την κυβέρνηση που τον στοχοποεί ήδη για πολλαπλούς λόγους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι «βάζει τον πήχη» στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον όσον αφορά τη μη χορήγηση συναίνεσης στην επόμενη Βουλή δίνοντάς της από τώρα 180 ψήφους.

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι στερεί το Μαξίμου από οποιαδήποτε συνεργασία, ακόμα και από το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη.

Ένας τρίτος λόγος είναι γιατί δεν μπορεί να του συγχωρέσει τις κοινές εμφανίσεις με τους πρώην «γαλάζιους» πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Το Μαξίμου εκτιμά ότι διαμορφώνεται μια συμμαχία με στόχο την εκτόπιση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία και την ηγεσία της ΝΔ.

Τέταρτος λόγος είναι πως αποτελεί πρόσωπο-σημαία για τον λεγόμενο κεντρώο χώρο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να διεμβολίσει τους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι και τα τελευταία που υποστηρίζει για τις μη παραγραφές και ...δένει το γλυκό για το Μαξίμου!