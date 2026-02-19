Πέρασε απαρατήρητο αλλά στην τελευταία συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ στη Χαριλάου Τρικούπη η Άννα Διαμαντοπούλου διαφώνησε με την προσέγγιση του Ευάγγελου Βενιζέλου για το Σύνταγμα.
Η πρώην Επίτροπος εκτιμά πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συμμετάσχει στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση «πρωταγωνιστικά και πρωταγωνιστικά».
Στη Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα πολλά στελέχη εκτιμούν πως δεν αρκεί η Επιτροπή του κόμματος υπό τον Παναγιώτη Δουδωνή για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά απαιτείται μια Επιτροπή για κορυφαία στελέχη ώστε η παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη να αποκτήσει βαρύτητα...
Ε.Σ.