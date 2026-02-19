Η πολύ καλή «χημεία» με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά και με τον δήμαρχο Αγιάς.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το πως πήγαν τα πράγματα στη Λάρισα και την επιτυχία που είχε τόσο η παρουσίαση της «Ιθάκης», όσο και οι συναντήσεις που πραγματοποίησε στο περιθώριο της εκδήλωσης.

Ωστόσο, πρόσωπα που παρακολούθησαν από κοντά την περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλική πόλη, κατάλαβαν ότι ανέπτυξε πολύ καλή «χημεία» με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, αλλά και με τον δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Γκουντάρα.

Σε σημείο που οι πασόκοι της περιοχής ενοχλήθηκαν από την οικειότητα που ανέπτυξαν οι δύο αυτοδιοικητικοί άνδρες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, με τον κ.Τσίπρα. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι μετέφεραν τη δυσαρέσκεια τους και στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να ρισκάρουμε την πρόβλεψη ότι δεν θα «ιδρώσει» το αυτί ούτε του ενός, ούτε του άλλου, αν τους κάνουν παράπονα από τα κεντρικά…

Α.Γ.