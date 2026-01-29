Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Fed στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, επικαλούμενη τον σταθερά υψηλό πληθωρισμό παράλληλα με σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη, σε μια ακόμη προσπάθεια να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της από πολιτικές παρεμβάσεις.

Οι αξιωματούχοι κράτησαν το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο εύρος 3,5%-3,75%, μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις στα τέλη του προηγούμενου έτους. Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, άφησε να εννοηθεί ότι η παύση αυτή ενδέχεται να διαρκέσει για κάποιο διάστημα.

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, με τους κυβερνήτες Stephen Miran και Christopher Waller – και οι δύο διορισμένοι από τον Τραμπ – να ψηφίζουν υπέρ μιας μείωσης κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Ο Waller θεωρείται από τους τέσσερις υποψήφιους για την προεδρία της Fed μετά τη λήξη της θητείας του Powell τον Μάιο, ενώ οι προηγούμενες διαφωνίες του υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων είχαν αξιολογηθεί θετικά από τη διοίκηση Τραμπ.

Ο Powell χαρακτήρισε την οικονομική προοπτική «σταθερή» και απέκλεισε την ανάγκη άμεσων μειώσεων επιτοκίων, εξηγώντας ότι η οικονομία φαίνεται να αντέχει καλά. Σύμφωνα με τη Fed, η ανάπτυξη περιγράφεται πλέον ως «σταθερή», σε αντίθεση με τον όρο «μέτρια» που χρησιμοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ η ανεργία δείχνει «σημάδια σταθεροποίησης».

Η Wall Street αναμένει δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026, κυρίως λόγω της προσδοκίας ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα έχει πιο «χαλαρή» στάση.

«Δεν υπάρχει σαφής αιτία για μείωση των επιτοκίων φέτος, αλλά ξέρουμε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα είναι πιθανότατα υπέρ της χαλάρωσης, οπότε υπάρχει μια αρκετά καλή πιθανότητα να πείσει αρκετά μέλη της επιτροπής να συμφωνήσουν σε δύο μειώσεις», δήλωσε στο CNN ο Αντίγια Μπάβε, ανώτερο στέλεχος της Bank of America. «Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να οικοδομήσει συναίνεση.»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Powell συνέστησε στον διάδοχό του να «μείνει μακριά από την πολιτική», τονίζοντας ότι η λογοδοσία προς το Κογκρέσο αποτελεί τη βασική μορφή δημοκρατικού ελέγχου της τράπεζας.

Ο Powell επανέλαβε τη σημασία της ανεξαρτησίας της Fed, υπερασπιζόμενος την παρουσία του στις προφορικές ακροάσεις για την υπόθεση της Lisa Cook, η οποία αμφισβητεί την προσπάθεια Τραμπ να την απομακρύνει με αμφισβητούμενες κατηγορίες για απάτη με στεγαστικά δάνεια. Μια απόφαση εις βάρος της Cook θα θεωρηθεί πλήγμα για την πολιτική ανεξαρτησία της Fed.

Οι συντηρητικοί δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπως ο Brett Kavanaugh, έδειξαν επιφυλακτικοί απέναντι στα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια απόφαση υπέρ της θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για πολιτική παρέμβαση στη Fed από μελλοντικούς προέδρους. Ο Kavanaugh επισήμανε ότι η δυνατότητα απόλυσης με βάση ασαφείς ή παλαιές κατηγορίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα.

Συνολικά, η Fed δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και να ελέγξει με προσοχή τις αποφάσεις της για τα επιτόκια, παρά τις πολιτικές πιέσεις, προστατεύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας.