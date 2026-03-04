Τα επιτόκια στις καταθέσεις μίας ημέρας παρέμειναν αμετάβλητα, στο 0,03% για τα νοικοκυριά και στο 0,10% για τις επιχειρήσεις.

Αισθητή διεύρυνση κατέγραψε στις αρχές του 2026 το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων δανείων και καταθέσεων, καθώς τα επιτόκια στα νέα δάνεια αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ τα αντίστοιχα των καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ενίσχυση της λεγόμενης «ψαλίδας» μεταξύ δανεισμού και αποταμίευσης.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2026 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,32%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας το 4,67% από 4,24% τον προηγούμενο μήνα. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων ενισχύθηκε στις 4,35 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,93 μονάδες τον Δεκέμβριο.

Στα επιμέρους στοιχεία των καταθέσεων, τα επιτόκια στις καταθέσεις μίας ημέρας παρέμειναν αμετάβλητα, στο 0,03% για τα νοικοκυριά και στο 0,10% για τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, μικρή αύξηση καταγράφηκε στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος από νοικοκυριά, των οποίων το επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,14%. Το αντίστοιχο επιτόκιο για τις επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερό στο 1,72%.

Στο σκέλος των νέων δανείων, η άνοδος ήταν εντονότερη σε αρκετές κατηγορίες. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια –κατηγορία που περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις– αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,72%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο, όπου το επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 64 μονάδες βάσης και έφθασε το 11,21%. Αντίθετα, μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, των οποίων το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,41% από 3,44% τον Δεκέμβριο. Στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια το επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια σημειώθηκε μικρή αύξηση κατά 7 μονάδες βάσης, στο 6,84%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 61 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 4,11%. Αντίθετα, στα δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταγράφηκε μείωση κατά 13 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,10%. Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων με βάση το ύψος του δανείου, το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και έφθασε το 4,78%. Για δάνεια από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,16%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 59 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,04%.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε στο 4,60%. Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων διατηρήθηκε σταθερό στις 4,29 ποσοστιαίες μονάδες.

Στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών το μέσο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,60%. Στα καταναλωτικά δάνεια προς ιδιώτες σημειώθηκε μικρή άνοδος, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,30% από 8,27% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διάρκειας άνω των πέντε ετών παρέμεινε κοντά στο 4,12%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια διατηρήθηκε περίπου στο 5,33%.