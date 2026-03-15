Το πέρασμα είναι κλειστό από την αρχή του πολέμου με το Ιράν.

Η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο παραμένει κλειστό από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία COGAT.

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, τους πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το άνοιγμα περάσματος του πρόσφερε κάποια ανακούφιση στους Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον παράκτιο θύλακα για ιατρική περίθαλψη ή σε όσους θέλουν να επιστρέψουν αφού διέφυγαν από τις μάχες.

{https://www.youtube.com/watch?v=5xeYfAvWHv4}