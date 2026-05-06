Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε απεργία πείνας από την πρώτη στιγμή της σύλληψής τους. Καταγγέλλουν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε χθες την κράτηση των δύο φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών της «Global Sumud Flotilla» που προσπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας - χωρίς να τους αποδώσει ωστόσο καμία συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Adalah - οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τους εκπροσωπεί - ανέφερε ότι το δικαστήριο στην Ασκελόν έδωσε στην αστυνομία επιπλέον έξι ημέρες για να ανακρίνει τον Ισπανό υπήκοο Σαΐφ Αμπού Κεσκ και τον Βραζιλιάνο υπήκοο Τιάγκο Άβιλα.

Οι δύο άνδρες ήταν μεταξύ των 175 ακτιβιστών που συνελήφθησαν όταν ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 22 σκάφη σε διεθνή ύδατα κοντά στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι στο νησί της Κρήτης.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο Αμπού Κεσκ θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα, ενώ Ισπανία και Βραζιλία υποστηρίζουν ότι η κράτησή τους είναι παράνομη και ζητούν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η δικηγόρος της οργάνωσης που τους εκπροσώπησε στην ακρόαση της Τρίτης, Χαντίλ Αμπού Σαλίχ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Καταστήσαμε σαφές ενώπιον του δικαστηρίου ότι πρόκειται για παράνομη κράτηση που πρέπει να τερματιστεί άμεσα [...] Μιλάμε για δύο αλλοδαπούς που συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα, περίπου χίλια χιλιόμετρα από τη Γάζα, και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους».

Η Αμπού Σαλίχ πρόσθεσε ότι ενημέρωσε επίσης το δικαστήριο πως οι συνθήκες κράτησης «ισοδυναμούν με ψυχολογικά βασανιστήρια».

«Τόσο ο Τιάγκο όσο και ο Σαΐφ κρατούνται σε απομόνωση από τότε που μεταφέρθηκαν στις ισραηλινές φυλακές, ενώ τους δένουν τα μάτια κάθε φορά που βγαίνουν από το κελί τους, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση», ανέφερε.

Περιέγραψε τις συλλήψεις ως προσπάθεια των ισραηλινών αρχών «να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και κάθε προσπάθεια άρσης του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί βασανιστηρίων «ψευδείς και αβάσιμους». Υποστήριξε επίσης ότι η αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla (GSF) και η κράτηση δεκάδων συμμετεχόντων ήταν σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο.

Το υπουργείο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο στολίσκος αποτελούσε «επικοινωνιακό τέχνασμα» και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ενήργησαν «για να αποτρέψουν την παραβίαση ενός νόμιμου αποκλεισμού». Ανέφερε ακόμη ότι ο Αμπού Κεσκ μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για ανάκριση επειδή ήταν «ηγετικό μέλος» της Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), ενώ ο Άβιλα «δραστηριοποιείται με την PCPA και θεωρείται ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν την PCPA ότι λειτουργεί ως βιτρίνα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς και την έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Οι διοργανωτές του GSF δήλωσαν ότι οι κατηγορίες εναντίον των δύο ανδρών είναι αβάσιμες και κατηγόρησαν το Ισραήλ για πράξεις πειρατείας βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Βραζιλία και η Ισπανία ζήτησαν επίσης την άμεση απελευθέρωση των πολιτών τους.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η κράτηση του Άβιλα αποτελεί «αδικαιολόγητη ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης, προκαλεί μεγάλη ανησυχία και πρέπει να καταδικαστεί από όλους».

«Η κράτηση των ακτιβιστών του στολίσκου σε διεθνή ύδατα συνιστά ληδη σοβαρή προσβολή του διεθνούς δικαίου».

Πηγές του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκαν επίσης ότι η χώρα «θεωρεί παράνομη την κράτηση του Αμπού Κεσκ».

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ είχε εμποδίσει και προηγούμενο στολίσκο του GSF να φτάσει στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, συλλαμβάνοντας και στη συνέχεια απελαύνοντας περισσότερα από 470 άτομα που επέβαιναν, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει κρίσιμη παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πριν από έξι μήνες, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η βοήθεια προς τα 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής «πρέπει να ενισχυθεί με την άρση των εμποδίων και τη διασφάλιση της ουδετερότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας».



