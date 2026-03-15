Συνελήφθη 19χρονος φίλος του θύματος που συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή. Την Τετάρτη απολογείται.

Αρχίζει να «δένει» το παζλ της δολοφονίας του 20χρονου ο οποίος μαχαιρώθηκε στη μέση του δρόμου στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος δράστης θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ ο 19χρονος ο οποίος μάλιστα υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα απολογηθεί την Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετέφερε τις έως τώρα πληροφορίες για το κίνητρο του εγκλήματος.

Ο φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν από τους δυο φίλους του θύματος, που μετά τη δολοφονική επίθεση φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν.

Ο 19χρονος που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, συνελήφθη κατηγορούμενος πλέον και για σύσταση συμμορίας εκτός από τις διώξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

«Αυτές οι κατηγορίες προφανώς και δεν ευσταθούν, δεν ευσταθούν όταν έχουμε τρία παιδιά τα οποία δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το ένα εξ αυτών δέχεται επίθεση με 2 μαχαιριές και έχει χάσει τη ζωή του και τα άλλα δυο παιδιά βρίσκονται ανάμεσά μας γιατί πρόλαβαν και έφυγαν», ανέφερε ο δικηγόρος του19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα καθώς ήταν κι άλλοι που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

«Φαίνεται ότι υποκρύπτει υπάρχει ένα υπόβαθρο οπαδικό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ακριβώς οπαδική βία. Θα έλεγα ότι είναι βία, δηλαδή, παιδιά 20 χρόνων λύνουν τα προβλήματα τους με τα μαχαίρια, ή με τις σιδηρογροθιές όπως έγινε ένα περιστατικό στα Γιάννενα», υπογράμμισε ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο

Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 20χρονος, συγγενείς και φίλοι άφησαν λουλούδια και κεριά. Το μεσημέρι έγινε η κηδεία του στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, θα απολογηθεί την Τρίτη.

